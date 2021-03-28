+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Очередная новость об отставке Каллаура оказалась фейком

Некоторые интернет-ресурсы сделали предположение, что председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур покинул свой пост. Версия основана на том, что один из недавно опубликованных документов подписан не Каллауром, а его первым заместителем Сергеем Калечицем.

Пресс-служба Нацбанка, отвечая на вопрос Office Life по этому поводу, пояснила, что председатель правления находится в обычном отпуске.

Слухи об отставке Каллаура муссировались и ранее. Например, они возникали в январе 2021 года. Различные ресурсы утверждали, что вместо него Нацбанк возглавит заместитель Илона Ледницкая. Однако новость, как и сейчас, не подтвердилась.

Павел Каллаур возглавляет Нацбанк с декабря 2014 года. Он с 1980-х работает в банках. В 1993–2010 годах был зампредом правления Нацбанка Беларуси, затем руководил Банком БелВЭБ, откуда и вернулся в банк-регулятор на главный пост.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]