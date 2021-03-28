Очередная новость об отставке Каллаура оказалась фейком

Пресс-служба Нацбанка, отвечая на вопрос Office Life по этому поводу, пояснила, что председатель правления находится в обычном отпуске.





Слухи об отставке Каллаура муссировались и ранее. Например, они возникали в январе 2021 года. Различные ресурсы утверждали, что вместо него Нацбанк возглавит заместитель Илона Ледницкая. Однако новость, как и сейчас, не подтвердилась.





Павел Каллаур возглавляет Нацбанк с декабря 2014 года. Он с 1980-х работает в банках. В 1993–2010 годах был зампредом правления Нацбанка Беларуси, затем руководил Банком БелВЭБ, откуда и вернулся в банк-регулятор на главный пост.



