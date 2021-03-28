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Надежды на Китай и ПВТ

Отвечая на вопрос корреспондента Myfin.by о том, каковы оптимистические точки развития экономики страны, глава БелВЭБ заявил, что их две:





– Мы открываем офис в белорусско-китайском парке в том числе и потому, что этот парк – одна из таких потенциальных точек. Состав участников парка расширен за счет участия немецкой стороны, что говорит о перспективах реализации стратегического проекта, частью которого является «Великий камень». Это серьезная перспектива развития белорусской экономики, – мы потихоньку начинаем открывать для себя Китай, и, учитывая транзитный характер нашей экономики, это может быть серьезной точкой роста.

Отдельная тема – это цифровизация экономики страны, банковского бизнеса. В Парке высоких технологий также есть большая перспектива. И последние два года, которые были непростыми, доказали верность этой гипотезы. ПВТ создает окно возможностей для создания нового сектора экономики. Несмотря на непростой 2020-й год работа в ПВТ продолжается, хотя там есть вопросы, которые должны быть в ближайшее время решены. Для того, чтобы эта точка роста оставалась таковой, – заявил Василий Матюшевский.





Он отметил, что есть потенциал и у традиционных отраслей, тем более что по статистике первых двух месяцев года идет восстановительный рост:

– Это внушает определенный оптимизм. А дальше все будет зависеть от экономических властей – правительства и Нацбанка.

В 2020-м пришлось обратиться за помощью

Глава Банка БелВЭБ также отметил, что открытие офиса в «Великом камне» – это очень важный шаг в реализации общегрупповой стратегии корпорации «ВЭБ.РФ» на 2020-22 годы в части интеграции в глобальный проект «Великий шелковый путь».





– Этот офис – реализация наших новых технических возможностей, – концепции безлюдных офисов. Первый шаг сделан, – констатировал Матюшевский.





Говоря о банковской системе в целом, он отметил, что 2020-й год стал годом вызова для нее.





– Мы искренне рады, что не подвели ни клиентов, ни собственников, ни регулятора – как мне кажется, банковская система достойно прошла испытание 2020-м годом. С таким мы никогда не сталкивались в суверенной истории Беларуси. БелВЭБ действительно, в связи с оттоком средств со счетов физических и юридических лиц, вынужден был обратиться к материнскому банку, – подчеркнул глава БелВЭБ.





Василий Матюшевский также отметил, что помощь была своевременно предоставлена, кроме того, банк обращался за поддержкой и к регулятору:





– Эмиссия белорусских рублей – исключительное право Национального банка. Искренне рад сообщить, что эта помощь была возвращена в начале декабря. А материнскому банку – в конце того же месяца. Мне кажется, мы с честью прошли этот непростой период.

Глава Банка БелВЭБ также рассказал о том, что в 2021 году банк будет докапитализирован:





Состоялся разговор с собственником и в ближайшее время будет принято принципиальное решение – как по докапитализации нашего банка со стороны «ВЭБ.РФ», так и о расширении возможного лимита заимствований на случай возникновения экстраординарных ситуаций.

К концу апреля эти цифры будут названы собственником.

Групповая стратегия и отправная точка

Говоря о новом офисе банка, глава БелВЭБ заявил, что ключевая задача Беларуси – предоставлять качественный сервис юридическим и физическим лицам, расположенном в белорусско-китайском парке.





– Надеемся, что этот офис станет новой отправной точкой в том числе и двусторонней белорусско-китайской повестки. Этот офис – реализация наших технических возможностей, мы постепенно реализуем концепцию безлюдных офисов. Он символизирует в том числе и новый этап развития нашей группы «БелВЭБ», потому что мы надеемся предоставлять в нем самый широкий спектр услуг, – не только банковских, а для всех компаний, входящих в нашу экосистему, – подчеркнул Василий Матюшевский.

На торжественной церемонии присутствовали также генеральный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» господин Янь Ган, Глава Администрации парка «Великий камень» Александр Ярошенко, руководитель проекта управления развития экосистемы Банка БелВЭБ (Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике в 2016-2020 гг) Кирилл Рудый, руководство банка.





Клиентская зона нового офиса выполнена в обновленном формате, который сочетает возможности получения как цифровых услуг, так и живого общения с сотрудниками, которые готовы консультировать физических лиц и представителей корпоративного бизнеса. Здесь установлены устройства самообслуживания (в том числе банкомат, платежно-справочный терминал самообслуживания, автоматическая депозитная машина), можно воспользоваться дистанционными сервисами. Также оборудована зона для проведения переговоров с представителями корпоративного бизнеса – компаниями резидентов «Великого камня».



