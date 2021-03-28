Кредиты белорусской промышленности взлетели на небывалую высоту
Кредиты белорусской промышленности взлетели на небывалую высоту Всего за месяц размер обязательств подскочил на 15,2 миллиарда.
Статорганы зафиксировали гигантский месячный скачок суммарных долгов флагманов промышленности — на 15,221 млрд BYN. Это сопоставимо с ростом задолженности по всей экономике в марте 2020 года (тогда было +15,463 млрд BYN), пишут banki24.by.
В прошлом году рост объяснялся курсовыми разницами, которые возникли при девальвации белорусского рубля. Но в начале 2021 года такого обесценения «зайчика» не было.
Это значит, что рост долгов в промышленности не связан с курсовыми факторами. В относительном выражении суммарные долги флагманов промышленности выросли на 19,7% и составили на 1 февраля 2021-го 92,372 млрд BYN.
Совокупный долг любого предприятия состоит из кредитов и займов и кредиторки. Так вот, кредиторка с начала года поднялась всего на 0,5%, а кредиты и займы скаканули вверх на 28,4% — до 68,148 млрд BYN.
Следовательно, дело в увеличении долга по кредитам и займам. Внутри промышленности сопоставимое увеличение долгов по кредитам и займам обнаруживается только в энергетике. В этой отрасли обязательства за месяц подскочили в 4,2 раза до 17,616 млрд BYN.
Однако параллельно долги по строительству упали в 10 раз до 1,437 млрд BYN. Это значит, что некоторые организации сменили основной вид деятельности. Такое бывает в начале календарного года. Наиболее подходящий кандидат в данном случае — это АЭС в Островецком районе.
На рубеже 2020—2021 гг. как раз началась опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока атомной станции. В целом подходит и перенесенная из строки в строку сумма. Ресурсы, потраченные на возведение АЭС из заемных источников, близки к 5 млрд USD в эквиваленте.
По словам замглавы Минфина РФ Тимура Максимова, к 1 марта 2021 года были выбраны средства госкредита на сумму 4,7 млрд USD. Просроченные обязательства промышленности изменились не так значительно. К 1 февраля проблемные суммарные долги флагманов составили 5,186 млрд BYN (+2,3% с начала года).
По российскому госкредиту на АЭС просрочке взяться просто неоткуда. В прошлом году в РФ решили, что можно сдвинуть дату начала погашения основного долга с 1 апреля 2021-го на ту же дату в 2023-м.
Да и не платить белорусам будет себе дороже: россияне настояли на внесении в текст официальных документов драконовских штрафных платежей.
11:39 28/03/2021
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