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Беларусь предложила защищать права покупателей интернет-магазинов на территории ЕАЭС. Что это значит

Интернет-магазины, работающие не на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут обязать сертифицировать свою продукцию в соответствии с техрегламентом союза.


 Об этом рассказал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев, сообщает Sputnik Беларусь.

По словам министра, за покупателей зарубежных интернет-магазинов вступилась Беларусь, которая предложила контролировать качество и безопасность товаров, которые поступают в страны — члены ЕАЭС из других стран. 

Например, в случаях, когда одна и та же зубная паста, стиральный порошок одного и того же производителя в Европе может быть лучшего качества, нежели в странах ЕАЭС.

Несмотря на то что есть сложности с реализацией данной идеи, планируется провести эксперимент, по результатам которого будет принято окончательное решение по введению уведомительного порядка о соответствии продаваемого товара техрегламентам качества и безопасности ЕАЭС. Эксперимент продлится 1–2 года. 
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