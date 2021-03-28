Руководство «Велес-Мита», который входит в группу компаний «Энерго-Оил» бизнесмена Алексея Олексина, имеет положительный опыт развития сельскохозяйственных предприятий от уровня убыточных до лучших в Беларуси.





Именно таким стало хозяйство «Городилово», которое «Велес-Мит» приобрел пять с половиной лет назад. По итогам 2020 года «Городилово» заняло первое место в Минской области по сбору урожая и экономической деятельности и стало одним из первых в Беларуси по этим показателям.

Что дадут «Полочаны» «Велес-Миту»

Андрей Печкуров корреспонденту МЛЫН.BY, зачем мясокомбинату нужно было покупать второе сельскохозяйственное предприятие. Генеральный директор «Велес-Мит» рассказал корреспонденту МЛЫН.BY, зачем мясокомбинату нужно было покупать второе сельскохозяйственное предприятие.





— «Полочаны» купили у Молодечненского райисполкома по рыночной цене, — рассказывает Андрей Печкуров. — Сумма сделки — коммерческая тайна, но отмечу, что стоимость хозяйства перед продажей оценивали эксперты независимой компании. Второе сельхозпредприятие нам нужно в первую очередь для того, чтобы увеличить сырьевую зону и обеспечивать кормами два наших свинокомплекса «Совлово» и «Полочаны», где ежегодно в каждом из них выращиваем 100 тысяч свиней.









— Чтобы животных прокормить, нам требуется по 25 тысяч тонн зерна каждому свинокомплексу, — отмечает руководитель «Велес-Мита». — Сейчас «Городилово» дает 12 тысяч тонн. Остальное закупаем по всей Беларуси. Когда хозяйство «Полочаны» подключится, через два-три года оба сельхозпредприятия полностью обеспечат зерном один комплекс. Докупать корма придется лишь для второго.

Большое преимущество производству «Велес-Мит» дает то, что в одном холдинге есть и мясокомбинат, и свинокомплексы, и сельхозпредприятия с молочно-товарными фермами.

Андрей Печкуров отмечает, что собственные корма — это не только гарантия их качества, но и рабочие места с зарплатой для людей, которые здесь живут и эти корма выращивают.

Немаловажную роль играет близкое расположение деревни Городилово и агрогородка Полочаны — между ними всего около восьми километров. Соответственно, затраты на логистику будут минимальными.

Андрей Печкуров: развитие «Велес-Миту» необходимо в условиях конкуренции и пандемии коронавируса

Генеральный директор организации «Велес-Мит» надеется, что развитие хозяйства «Полочаны» при поддержке мясокомбината позволит успешно противостоять трудностям, которые на сегодняшний день возникают на рынке производства мясной продукции.









— Проблемы, безусловно есть, — отмечает Андрей Печкуров. — Для загрузки всех наших мощностей недостаточно крупного рогатого скота. В Беларуси много мясокомбинатов, и конкуренция ощутимая. Серьезные негативные коррективы в темпы нашего развития внесла пандемия коронавируса. Из-за ковида снизилась активность работы ресторанов и кафе, которые закупали нашу продукцию. Упали продажи предприятиям общественного питания. Кроме этого, люди стали больше предпочтения отдавать куриному мясу, поскольку оно дешевле колбас, свинины и, тем более, говядины. Появились должники среди торговых сетей, которые прекратили свое существование.





Андрей Печкуров рассказывает, что, кроме этих проблем, постоянно растет сырьевая и производственная себестоимость. Дороже стали, например, специи и упаковка, особенно импортного производства.

Молодечненский мясокомбинат поставляет свою продукцию в Китай. Из-за короновируса и введения локдаунов в этой стране практически в течение всего 2020 года были ограничены поставки мясной продукции в Поднебесную. Сейчас перспективный китайский рынок постепенно открывается.

Что «Велес-Мит» может дать «Полочанам», рассмотрим на примере «Городилова»

Сельскохозяйственным предприятием «Городилово» с начала 2017 года руководит директор Дмитрий Грамович.





Даже из собственного кабинета Грамович через большой экран на стене следит в режиме реального времени за тем, что происходит в коровнике одной из пяти молочно-товарных ферм.





— За четыре года я дважды полностью поменял стадо коров, — рассказывает директор «Городилово». — Эта селекция помогла увеличить количество молока от одной коровы с 8-9 литров в сутки до 27 литров. Когда я пришел сюда на работу, в месяц составлялось по 40 актов о нахождении работника на своем месте в нетрезвом состоянии. Сейчас составляется 2-3 таких акта. Пьянство на работе у нас стало неприятным исключением из правил. Пить стало невыгодно, потому что можно потерять рабочее место на предприятии, где средняя зарплата 1300 рублей в месяц. Пять лет назад она составляла 450-500 рублей. Наши люди теперь понимают: есть что терять. За эти годы мы обновили парк автотехники. В 2019 году чистая прибыль составила 3 миллиона рублей. В 2020-м — 4 миллиона 200 тысяч. Свои текущие нужды обеспечиваем благодаря молоку, мясу и рапсу. Чистую прибыль получаем за счет зерна и вкладываем ее производство, в покупку новой техники.





Дмитрий Грамович отмечает, что его сельхозпредприятие помогает и местным властям. В агрогородке Березинское, который граничит с деревней Городилово, оборудовали детскую площадку. Купили кухонный комбайн в детский сад, в школе поменяли окна.

Елена Макрицкая работает в «Городилово» 26 лет. Сейчас она в должности заместителя директора по экономике.





Елена рассказала:





— С 2010-2011 годов наше сельхозпредприятие было полностью закредитовано. Из кредитов не вылезали. Брали новые, чтобы расплатиться со старыми. Когда нас купил «Велес-Мит», было, конечно, боязно. Не знали, что ждет впереди. Теперь мы никому ничего не должны. По итогам уборочной компании 2020 года, четыре наши лучшие семьи получили в качестве поощрения путевки в Египет. Две из них полетели отдыхать, две — выбрали премии вместо путевок. Это при том, что в каждой из этих семей на сегодняшний день работают только мужья. Все четыре жены в декретных отпусках растят детей, но и они являются нашими работниками.

Елена Макрицкая подчеркнула: директор ОАО «Городилово» — руководитель жесткий, но при этом он не щадит на работе в первую очередь себя.





Дмитрий Грамович: «Не надо бояться частной формы хозяйствования»

Директор «Городилово» Дмитрий Грамович отметил, что сельхозпредприятие «Полочаны» сейчас находится в самом начале пути своего развития.









Надои в «Полочанах» — 10-11 литров в сутки с коровы. Нужно увеличивать до городиловских 27. Средняя зарплата на предприятии — 750-800 рублей в месяц. Спустя три года, по расчетам Грамовича, она должна вырасти до 1 300 рублей.





— Хозяйством «Полочаны» руководит директор Елена Александровна Холматова, — говорит Дмитрий Грамович. — Мы помогаем финансами. Передаем свой опыт, при этом ни в чем не ущемляя нынешнего руководителя. Я уверен: не надо бояться частного подхода к сельскохозяйственному производству. Нужно просто трудиться, тем более, что мы даем нашим работникам абсолютно все социальными гарантии, как на государственном предприятии.

Доярка Ирина Акулич: «Работать стало легче, зарплата выросла, отношение начальства к работнику — внимательное»

В «Городилово» на пяти молочно-товарных фермах около 3 000 голов скота. 1 000 из них — дойные коровы.





Ирина Акулич — мать четырех дочек и потомственная доярка.





Она рассказала журналисту МЛЫН.BY:





— Доярками были и моя мама, и бабушка. Я сама работаю 10 лет. Семья у меня большая. Четыре дочки. Младшей 5 лет, старшей — 15. Муж — Александр. Он строитель. Трудится вахтовым методом в Беларуси. Домой приезжает на неделю или две примерно четыре раза в год. Сейчас у нас дояркам жаловаться не на что. Пять лет назад зарплата была 400-500 рублей. Сейчас — 1000-1200. Рабочий график — с пяти до десяти часов утра и вечером с 17:00 до 22:00.





Ирина отмечает, что с ростом зарплаты и работать стало легче, и отношения в коллективе улучшились. А начальство к простым работникам относится с уважением и вниманием. Если вдруг чем-то надо помочь рабочему человеку — сеном, соломой, сотками под картошку — всегда пожалуйста.





Автор фото: Светлана Курейчик



