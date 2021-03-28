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Шведская компания строит самый быстрый пассажирский электропаром

Полномасштабные ходовые испытания судна намечены на следующий год, а начало коммерческой эксплуатации - на 2023-й.

Фото: Candela

Шведский производитель лодок Candela намерен выпустить на рынок морского электрического транспорта самое быстроходное электрическое пассажирское судно в мире. Об этом сообщает New Atlas.
Судно длиной 12 метров с двумя электромоторами по 60 кВт разгоняется до 30 узлов, а в штатном режиме идет со скоростью 20-25 узлов (37-46 км/ч). Батарея на 180 кВт*ч обеспечивает запас хода свыше 60 морских миль. Паром предназначен для перевозки 24 человек, пишет korrespondent.net

"Технические характеристики делают P-30 самым быстроходным электрическим пассажирским судном в мире, а также первым с настолько большим запасом хода", - сказал Густав Хассельког, основатель Candela.

Они же поясняют. что все это во многом благодаря бортовому компьютеру, который сотню раз в секунду оценивает килевую и бортовую качку и корректирует движение парома так, чтобы он скользил по волнам максимально гладко. 

"Программа позволяет не только снизить расход энергии примерно на 80% по сравнению с самыми быстрыми современными паромами, но и повышает стабильность лодки и уменьшает волновой след практически до нуля. Это значит, что Р-30 сможет быстрее, чем прочие пассажирские суда, идти по рекам и каналам городов, не мешая другим катерам или окружающим конструкциям", - говорится в описании судна. 

В Candela считают, что открытие городских водных путей для скоростного электрического транспорта может стать революцией в городском сообщении для таких мегаполисов, как Сан-Франциско, Сеул или Амстердам - "и по очень низкой цене".

Испытания Р-30 на воде намечены на 2022 и состоятся в Стокгольме. А первых коммерческих пассажиров эти электрические паромы начнут развозить в 2023 году.
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