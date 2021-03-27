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Британец получил штраф $572 млн за аферу с биткоинами

В США суд оштрафовал британца на $572 млн за аферу с биткоинами. Еще в 2017 году он получил от клиентов для торговли на биржах более 22 тыс. токенов и не вернул их.


Как сообщает Forbes, на тот момент эти биткоины были эквивалентны $143 млн, а сегодня — $1,2 млрд.

По решению суда Нью-Йорка, британец Бенджамин Рейнолдс должен заплатить штраф $429 млн, а также компенсацию обманутым клиентам в размере $143 млн. Также суд запретил Рейнолдсу регистрироваться и торговать на рынках, которые связаны с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США.

Где сейчас Бенджамин Рейнолдс, власти США не установили, поэтому в решении суда отмечено, что «у правонарушителя может не оказаться достаточных средств или активов», а пострадавшим не гарантируют возврат средств.

Дело против Рейнолдса завели после того, как он не отреагировал на жалобу Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, поданную в январе 2019-го. Живя в Манчестере, он запросил через веб-сайт, соцсети и e-mail у тысячи клиентов по всему миру, в том числе у 169 американцев, не менее 22 190 биткоинов. Все клиенты получили обещание, что компания Рейнолдса Control-Finance Limited через своих трейдеров будет торговать этими биткоинами на биржах и увеличит прибыль. Но в итоге британец никаких сделок от имени клиентов не совершал.
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