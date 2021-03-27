На «Гродно Азот» остановились сразу несколько цехов
Пока непонятно, это ЧП или очередные "плановые ремонтные работы".
На ОАО «Гродно Азот» второй раз за месяц вышла из строя система управления цеха «Метанол». На производстве снова отсутствует водород.
Об этом Charter97.org сообщили работники предприятия.
Из-за случившегося остановлены цеха «Циклогесанон», «Гидроксиламинсульфат» и другие потребители водорода.
«Что это: саботаж, или штрейхбрекеры не справляются со своими обязанностями?», — задаются вопросом бастующие сотрудники ОАО «Гродно Азот».
14:17 27/03/2021
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