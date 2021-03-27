Агентство Bloomberg: иридий может подвинуть биткоин
Авторитетное агентство сообщает, что металл иридий может подвинуть криптовалюту биткоин.
Иридий (фото носит иллюстративный характер)
За январь 2021 года он подорожал на 131%.
Отметим, что иридий считается одним из самых редких драгоценных металлов, который добывают как побочный продукт палладия и платины.
Отметим, что биткоин за это время укрепился на 85%. При этом, пишет belnaviny.by, иридий не продается на биржах и через фонды, его можно приобрести только у некоторых диллеров.
Ранее стоимость биткоина подешевела сразу на 10 процентов.
13:20 27/03/2021
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