В феврале в Беларуси зафиксировали рекордную за последние 5 лет инфляцию. Цены растут очень быстро, почти как в 90-е. При этом зарплаты в январе и феврале падали, даже по Белстату, пишет udf.name. Валютные потери страны в январе-феврале оказались более чем вдвое выше объявленного снижения ЗВР – официальных золотовалютных резервов Беларуси, составив немногим меньше USD800 млн. Руководитель проекта Open Tenders Владимир Ковалкин говорит, что страна уже в дефолтном состоянии, но пока неизвестно, когда начнётся его острая фаза. Reuters назвал белорусскую экономику нестабильной, на грани дефолта. Это значит, что нашей стране всё сложнее выплачивать растущий госдолг. В этом Беларусь похожа на Ямайку, Тунис, Эквадор, Лаос, Бахрейн, Шри-Ланку, Эфиопию и Оман, передает euroradio.fm.





Причём сейчас ситуация, конечно, сильно обострилась, но вообще является таковой уже давно. Можно сказать, что такую систему режим строит уже с середины 1990-х. Это «планово-убыточная» система – такой термин в советские времена применялся отношению к заведомо убыточным предприятиям, в первую очередь аграрной отрасли. А наше руководство – во многом как раз оттуда, из аграрной сферы. Вот и никак оно, руководство, от этого наследия не может избавиться, даже мысли такой не допускает.





Для того, чтобы построить устойчивую экономику, надо-таки научиться реально зарабатывать. А чем больше хочешь тратить, тем больше по факту надо и зарабатывать. Айтишники и прочие «не те» это давно поняли, так и действуют, а вот до «государевых людей» оно никак не доходит, да они и не стремятся к тому. Всё планируют как «распилить» незаработанные деньги. Типа подайте, ну инвестируйте, нам 200 миллиардов – и страна оживёт. Конечно, запросто распилят и такую сумму, но кто сегодня им столько даст? Не даст Запад, тогда дадут Россия и Китай, отвечают. О том, чтобы заработать, они даже и не помышляют.





Есть очень простой, но эффективный критерий финансового успеха. Причём критерий универсальный, он подходит и для отдельного человека, и отдельного предприятия, и для целого государства. Звучит это примерно так: тратить меньше, чем зарабатывать. Хочется больше тратить – значит заработать надо еще больше. Но у нас наоборот: сегодня практически все действия режима направлены на то, чтобы планово-убыточная система стала еще более убыточной.





Взять хотя бы планы «спасения» предприятий госсектора. Хозяйственные субъекты деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности снова получат помощь государства. Часть процентов по кредитам, которые предприятия брали под инвестпроекты, возместит Минфин. Он же вернёт часть основных долгов в 2021 году. И это после создания деревообрабатывающего холдинга и вливания средств в модернизацию. На новополоцком заводе «Полимир», который с 2008 года входит в состав «Нафтана», очень рассчитывают на строительство новой этилен-пропиленовой установки. В противном случае можно говорить о закрытии завода, пишет TUT.BY. Однако пока у предприятия нет свободных средств для реализации проекта. Поэтому рассматривается возможность привлечения кредита. Ранее сообщалось, что модернизация «Полимира» обойдется в USD500 млн. Планировалось на эти цели привлечь связанные кредитные ресурсы из Китая.





Или вот «сохраненное» производств велосипедов. Последние три года Беларусь закупала в Китае велосипеды по средней цене USD40-45 долларов за штуку. В Украину (второй по величине покупатель велотранспорта из Беларуси) велосипеды продаются по цене USD64-70 долларов. В ЕС – ещё дороже. Но в Россию наш двухколёсный транспорт уходит по средней цене от USD14 до 18. Торговля в убыток? Вот разница между покупкой велосипедов из Китая и продажей их в Россию, о которой можно сделать вывод из официальной статистики:





2018 год – минус USD6,6 млн;





2019 год – минус USD8,2 млн;





2020 год – минус USD7,9 млн.









Зато сотни тысяч велосипедов продаём! И параллельно покупаем, но уже дороже.





В принципе таким же образом «планируют» практически везде и всегда. Последний пример с кожзаводом в Гатово также у всех на слуху – аналогичная планово-убыточная схема. Денег дадим, импорт кож запретим, то есть сделаем убыточными еще и обувщиков. Они до сих пор мыслят тракторами, тоннами стали, посевными площадями, строго как в их советском прошлом. Но сегодня жизненно важно учитывать и экономический эффект от всей этой деятельности. Ведь если деятельность приводит к истощению организма, а не насыщает его, то тогда уж лучше просто полежать. Но они такого не умеют, да и не хотят. А того кто захочет, всегда можно осадить словами: как же, к примеру, продовольственная безопасность без заведомо убыточного ремонта двигателей, агрогородков и прочей лабуды, типа выращивания своих арбузов не для прибыли, а токмо ради некого импортозамещения. Ведь нам крайне нужны свои арбузы. И велосипеды – хотя реально они стопроцентно китайские. А еще и нечто более глобальное – АЭС. За ценой они не постоят и экономическая эффективность не важна.





При этом деньги они естественно любят, но не понимают, что их мало любить и даже «уметь планировать» сколько их нужно где-то взять ради удовлетворения всех потребностей. Деньги надо ещё уметь и зарабатывать. А вот это они не только не умеют, но и не любят тех, кто умеет. Такие люди кажутся им весьма опасными: всё, что выше понимания, всегда кажется опасным и враждебным. Дескать не «государевы люди» эти буржуйчики, зачем они стране. Но кто тогда будет кормить «государевых людей»? С дотациями и кредитами-то всё хуже и хуже, всё меньше желающих их давать. Однако да, для планово-убыточной системы люди, которые могут себя обеспечить сами и, теоретически, от неё не зависят, представляются инородными и опасными, неким «анклавом», как заявил один депутат.





Всё живое и приносящее реальный доход – оно внесистемное. Ведь это реальные или потенциальные оппоненты системы. А на потерю доходов бюрократии плевать, она привыкла работать в убыток. Это для неё естественно.





При этом надо заметить, что политика «вырезания» вызывает «эффект домино». Взять торговые сети. Минимум одну «вырезали» по указанию Лукашенко – во всяком случае он так утверждает. При этом еще несколько «самовырезались» из-за общей неблагоприятной обстановки в стране, в частности обнищания населения и падения товарооборота. Помимо Green, «Светофора» и Bigzz, стало известно о сложностях у еще одной сети магазинов. Поставщики товаров сообщили TUT.BY, что ритейлер «Домашний» прекратил расчеты за поставленную продукцию. Аналогично и ресторанный бизнес. Многие кафе и рестораны, обычно креативные и успешные, были закрыты из-за поддержки протестов. Другие закрылись сами. Ведь вести бизнес тут сложно, бесперспективно и опасно, даже если ты не «протестун». Общая атмосфера, нагнетаемая режимом, вгоняет в депрессию экономику в целом. Мрачная страна и тут многим не до ресторанов, да и страшно выходить из квартир.





Впрочем, есть и одно «но». Планово-убыточная система по определению неустойчива поскольку прекращает своё существование после прекращения внешней подпитки. А белорусский режим в последнее время стал настолько «токсичным», что содержать его мало кто имеет желание. Хотя наша бюрократия и продолжает верить, что таких лохов еще очень много. Поэтому люди из прошлого вместо того, чтобы искать пути для заработка ищут источники новых подачек. Но совсем не факт, что их удастся найти в прежних объёмах. Хотя и прежних объёмов уже мало, поскольку экономика деградирует, а прибыльные направления целенаправленно «вырезаются».





Рухнуть такая система может несколькими путями. Власть может оказаться у тех, кто уже научился зарабатывать сам. Это наилучший вариант. Но возможно и поглощение этой системы другой, более масштабной, но не лучшей по своей сути. Этот вариант хуже. Только одно невозможно – самостоятельное выживание планово-убыточной системы в принципе. Она должна на ком-то паразитировать.