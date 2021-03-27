На ремонт КПП около резиденций Лукашенко выделят крупную сумму

Резиденция Лукашенко в "Дроздах"

Ещё 981,5 тысяча рублей уйдёт на реконструкцию КПП к резиденции Лукашенко в Дроздах.





Таким образом, только на ремонт пропускных пунктов к резиденциям потратят больше двух миллионов рублей за год. Это две тысячи средних белорусских зарплат.