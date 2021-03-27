На ремонт КПП около резиденций Лукашенко выделят крупную сумму
Инвестиционная программа на 2021 год опубликована на Национальном правовом интернет-портале. В перечне объектов, в которые планируют вложиться, находится всякое: от административных зданий до социальных объектов. Но есть там и очень интересные пункты.
Резиденция Лукашенко в "Дроздах"
В инвестпрограмму включены ремонты КПП (контрольно-пропускных пунктов) около резиденций Лукашенко.
Так, пишет Еврорадио, на ремонт КПП-1 резиденции "Озёрный" (там Лукашенко живёт чаще всего) потратят 530 тысяч рублей. А на КПП-2 уйдёт ещё 573 тысячи рублей.
Ещё 981,5 тысяча рублей уйдёт на реконструкцию КПП к резиденции Лукашенко в Дроздах.
Таким образом, только на ремонт пропускных пунктов к резиденциям потратят больше двух миллионов рублей за год. Это две тысячи средних белорусских зарплат.
12:03 27/03/2021
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