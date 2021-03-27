МАРТ выявил сговор на рынке пассажирских перевозок









В результате анализа, пишет Office Life, регулятор установил факт нарушения антимонопольного законодательства в виде осуществления координации экономической деятельности. Право пользования сервисом ООО «Дамеком групп» получило в рамках договорных отношений с ООО «Яндекс.Реклама», которое выплачивало вознаграждение за услуги по продвижению сервиса «Яндекс.Автобусы».









Компания «Дамеком групп» размещала на сервисе информацию с заниженной стоимостью проезда (например, по маршруту Могилев — Минск: от 3 рублей, Могилев — Бобруйск: от 2 рублей). Такие тарифы регулятор признал демпинговыми для рынка междугородних перевозок. При этом выяснилось, что компания «Дамеком групп» выплачивала компенсации убытков перевозчикам из средств, полученных от ООО «Яндекс.Реклама».





МАРТ обеспокоился этой практикой, поскольку стратегии применения демпинговых тарифов иногда применяются хозяйствующими субъектами для входа на рынок и устранения на нем конкурентов.





«Такие стратегии опасны тем, что в дальнейшем хозяйствующий субъект занимает лидирующее положение на рынке и в отсутствие конкуренции диктует свои условия работы, в том числе может существенно повышать тарифы на свои услуги», — говорится в сообщении МАРТ.





В ходе расследования регулятор установил негативное влияние действий ООО «Дамеком групп» на состояние справедливой конкуренции на рынке перевозок пассажиров. В частности, имели место перераспределение потребительского спроса в сторону партнеров ООО «Дамеком групп», сокращение доходов и уход с товарного рынка автомобильных перевозок пассажиров по маршруту Могилев — Минск — Могилев ряда не пользующихся сервисом «Яндекс.Автобусы».





Поскольку ООО «Дамеком групп» прекратило координацию деятельности перевозчиков, предписание ему регулятор не выносил.