Bloomberg: иридий может подвинуть биткоин













Иридий это один из самых редких драгоценных металлов, его добывают как побочный продукт платины и палладия. Как сообщает Bloomberg, с начала января стоимость иридия выросла на 131% против 85% у биткоина.





Рынок иридия гораздо меньше, чем у более известных родственных металлов. И любые производственные проблемы могут заметно повлиять на цены. А прошлый год как раз вызвал перебои в поставках и повысил спрос на его использование в электронных экранах. При этом иридий не продается на бирже или через биржевые фонды. Розничным покупателям приходится ограничиваться слитками от горстки дилеров, а немногие крупные инвесторы, работающие с иридием, идут прямо к производителям.





В итоге время выполнения заказа слишком растягивается, чтобы своевременно увеличивать предложение, считают эксперты. И единственное краткосрочное решение — более высокие цены, чтобы заставить продавать существующие активы. Привлекательность иридия объясняют и ограниченными инвестициями в производство платины.





По данным Johnson Matthey Plc, цена на иридий, который используется в свечах зажигания, уже выросла до $6 тыс. за унцию. Теперь он более чем в три раза превосходит по цене золото.



