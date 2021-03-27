О Protect Belarus и аресте сотрудников





— Мы хотели остановить насилие. Если бы я или ребята знали, что им с высокой долей вероятности угрожает опасность, они бы уехали. У нас был бюджет на переезд из Беларуси, когда началось насилие. Но никто не предполагал, что за посты в инстаграме в Беларуси будут сажать в тюрьму людей, которые никакого отношения к этим постам не имеют.













Я сделал то, что мог сделать в тот момент (речь о проекте помощи силовикам) с максимальной эффективностью. Возможно, если бы таких людей было в 10 раз больше, вероятность того, что пострадают мои сотрудники, была бы меньше. Я никогда не хотел и не хочу приносить никого в жертву. Когда дело касается жизни людей, я не могу приносить их в жертву ради инициативы.





— Власти сообщили, чего хотят?





— Мне сказали: «Вот тебе за это. Прекращай выступать».





— После того как ты прекратил инициативу, сразу последовала реакция?





— Нет. Троих сотрудников выпустили больше через месяц и неделю после задержания. И логики здесь может и не быть. Людей, может быть, выпустили по другим причинам, может быть, по третьим. Я этого не знаю.





— Если ли какой-то обмен информацией сейчас с властью?





— Нет.





О развитии PandaDoc





По словам Микиты Микадо, за 8 лет — с момента первого раунда инвестиций до последнего — оценка компании выросла в 60 раз. На Crunchbase компанию оценивают в 100-500 миллионов долларов. Но Микита Микадо отказался уточнять, к какой цифре стоимость компании ближе.





— Сейчас компания растет с темпом 65% в год. В компании работает около 360 человек. В нашем случае рост бизнеса сопряжен с ростом команды. У нас есть команды в Беларуси, Америке, на Филиппинах. Это позволяет обеспечивать клиентскую поддержку 24/7».





Микита Микадо рассказал, что у компании больше 22 тысяч платных пользователей. Один клиент приносит около 120 долларов. Клиенты платят каждый месяц на протяжении 5-7 лет. Выручка компании — больше 25 миллионов долларов в год.





— Полгода мы были прибыльными. Но в нашем бизнесе это не имеет значения, если у тебя большой рынок и клиент на протяжении 5 лет приносит тебе 3Х от того, что ты на него тратишь сегодня. Если стоимость привлечения клиента ниже в три раза ниже Life Time Valu (сумма доходов с одного человека за все время, которое он пользуется услугами) — это хорошо.





Фаундеры компании Сергей Борисюк и Микита Микадо летом инициировали создание частной инициативы по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию.





2 сентября в минском офисе PandaDoc прошли обыски. 7 из 20 сотрудников были задержаны для допроса. В течение двух дней сотрудники ДФР опрашивали более 100 работников компании.





4 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 210 УК РБ в отношении четырех сотрудников компании:





директора Дмитрия Рабцевича;

менеджера по продукту Виктора Кувшинова;

бухгалтера Юлии Шардыко;

HR Владислава Михолапа.





По версии следствия, они как группа лиц, используя должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета.





11 сентября сотрудникам компании было предъявлено обвинение, но уже по другой статье: не хищение из бюджета, а мошенничество — часть 4 статьи 209, от трёх до десяти лет.Уголовное преследование Микита Микадо и Сергей Борисюк связывают с проектом помощи силовикам.





15 сентября Микита объявил, что приостановил проект помощи. Инициативу подхватил CEO DeepDee Ярослав Лихачевский.





23 сентября стало известно, что компания PandaDoc добилась снятия ареста со своего счета. Для этого компания перечислила на депозит Следственного комитета 107 тысяч рублей в эквиваленте.





11 октября директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича выпустили из СИЗО КГБ под домашний арест.





13 октября изменена мера пресечения ещё двум фигурантам дела — главный бухгалтер компании Юлия Шардыко и HR Владислав Михолап вернулись домой.





Под стражей остается менеджер по продукту Виктор Кувшинов.