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В Британии появится банкнота с портретом Алана Тьюринга

Банк Англии представил купюру, изображающую Алана Тьюринга — одного из ключевых учёных страны, математика и криптографа, который сделал значительный вклад в развитие информатики, сообщает Engadget.


Купюра номиналом £50 (примерно 180 BYN) будет изготовлена из прочного полимера и станет одной из серии банкнот с самым высоким уровнем защиты от подделки, выпущенных Банком, пишет dev.by. На неё будет нанесена металлическая голограмма и микрочип. Под фотографией Тьюринга разместятся его автограф и цитата о машинном интеллекте: «Это лишь предвкушение того, что грядёт, и лишь тень того, что наступит».

На ленте слева от портрета в двоичном виде записана дата рождения Тьюринга — 23 июня 1912 года. Банкнота выйдет в обращение в этот же день в 2021 году.

Как отмечает издание, новая банкнота служит признанием важности информатики в современном мире. Различные элементы её дизайна напоминают о достижениях учёного: например, таблица и математическая формула, взятые из фундаментальной для науки работе «On Computable Numbers», которую Тьюринг выпустил в 1936 году. Также на купюре есть вставки с изображением проекта первого британского компьютера Automatic Computing Engine Pilot Machine и чертежи устройства British Bombe для взлома немецкой шифровальной машины Enigma времён Второй мировой войны, разработанных Тьюрингом.
Источник: Александра Кукуть
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