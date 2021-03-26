ЕАБР: экономика Беларуси тормозит из-за "дорогого" госдолга

Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров поясняет, что в 2020 году Беларусь потеряла скорость экономического роста из-за политического фактора и того, что начал сокращаться IT-сектор.





Он прогнозирует отрицательное влияние политического кризиса в стране на инвестиционную активность.





Факторами, которые сдерживают экономический рост в Беларуси, эксперт называл высокий уровень госдолга — 48% ВВП и большую долю «дорогого» рыночного долга (на уровне 5% годовых) в его структуре, а также «высокие финансовые потребности страны в ближайшие несколько лет».





По оценке Винокурова, в Беларуси потребительские цены в 2021 году вырастут на 6,6%, а в 2022 году инфляция может снизиться до 4,5%.