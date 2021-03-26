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"Явно там что-то прячут". Экономист - о "секретных планах" правительства, которые не спасут

Белорусские власти засекретили планы социально-экономического развития на 2021 год. Но, как заявляют эксперты, выполнить такие планы это все равно не поможет.

"Явно там что-то прячут". Экономист - о "секретных планах" правительства, которые не спасут
Постановление «О социально экономическом развитии Республики Беларусь на 2021 год» теперь проходит под грифом «Для служебного пользования». В этом документе содержатся прогнозные показатели на текущий год.

22 декабря 2020 года Лукашенко подписал указ «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год». Там, среди прочего, предусматривался рост ВВП на 1,8%. 

Там же было запланировано удержание повышения цен на социально-значимые товары не более чем на 4,9% и обеспечение безработицы в районе 4,2-4,4%.

Чтобы достичь запланированных параметров, правительство должно было в течении двух месяцев утвердить целевой план социально-экономического развития страны на 2021 год. 

Этот документ издали 17 февраля 2021 года, но установили на него гриф ДСП (для служебного пользования). О причинах, по которым засекретили это постановление, аналоги которого раньше были в публичном доступе, остается только догадываться.

В комментарии Telegraf.by академический директор Центра академических исследований BEROC Катерина Борнукова отметила, что засекречивание планов экономического развития вряд ли повлияет сильно на экономическую ситуацию в стране и на уже существующую неопределенность в экономике.

«Эти экономические планы в последнее время всерьез никто не воспринимал. Они из года в год не выполнялись, поэтому большой трагедии я тут не вижу», — отметила экономист.


По ее мнению, засекречивание планов развития является очередным симптомом того, что «правительство становится более закрытым».

«Они явно там прячут что-то, что могло бы вызвать в обществе какую-то критику. Сложно предполагать, что именно там спрятано. Возможно, там могут быть, например, планы расширения директивного кредитования, которые, они считают, могут вызвать критику. А критика, например, может спровоцировать очередной виток девальвационных настроений и отток денег из банков. Но это только предположение», — заявила Катерина Борнукова.

В целом же, по ее словам, «власти закукливаются в своей повестке».

«Также это означает, что если наши планы социально-экономического развития засекречены, значит, они видимо касаются только госсектора. Видимо, наше правительство опять делает вид, что нет огромной части экономики – частного сектора. А это значит, что их планы опять не выполнятся, потому что над частным сектором у них никакого контроля нет», — подчеркнула академический директор BEROC.
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