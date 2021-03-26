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НАУ: Власти хотят получить деньги через продажу облигаций в России

Правящий режим планирует выпустить гособлигации для продажи на Московской бирже, сообщает Народное антикризисное управление.

По информации НАУ, организаторами эмиссии станут российские банки «Сбербанк» и ВТБ.

«НАУ напоминает российским банкам, что нынешнее правительство Беларуси, как и руководство Нацбанка страны, не является легитимным. Официальные представители страны не признаны большинством стран и не имеют права привлекать кредиты от имени Республики Беларусь. 

Все договоренности нелегитимной власти будут оспорены. Также НАУ инициирует проверку правомерности договоров российских банков с нелегитимным правительством. Это может привести к серьезным последствиям: вплоть до санкций ЕС и США против банков, которые будут заниматься выпуском гособлигаций Беларуси», – говорится в заявлении.

Там также напомнили, что «стоимость еврооблигаций Беларуси падает, растет риск дефолта гособлигаций страны. С каждым днем режима Лукашенко при власти увеличивается риск невыплаты долговых обязательств со стороны Беларуси».

«Мы понимаем, что у режима мало денег. Репрессивный аппарат требует все больше и больше. На зарплаты в госучреждениях уже приходится брать кредиты, будут массовые сокращения работников бюджетной сферы. 

За 26 лет так называемой эффективной экономической политики режим Лукашенко довел страну до возможного дефолта. Нелегитимная власть понимает, что в Европе и США новых денег получить не удастся: инвестфонды избавляются от гособлигаций Беларуси, а НАУ делает все, чтобы выпуск еврооблигаций, который случился перед выборами, признали недействительным», – сообщил глава НАУ Павел Латушко.

Напомним, что цены государственных еврооблигаций Беларуси сильно снизились в марте. Причиной может быть активность на этом поле Народного антикризисного управления (НАУ), полагает финансовый аналитик компании «Duff & Phelps» Максим Адаскевич.
Источник: belsat.eu
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