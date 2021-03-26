Борис Желиба: О денежных метаморфозах пишет в " Народной воле " экономист





"Средняя заработная плата в Беларуси вплотную приблизилась к самым низким значениям в странах Европы. Если в долларах, то за 2020 год она у нас составила 520 единиц. По сравнению с 2019 годом в рублях вроде немного выросла, а вот в долларах потеряла аж 29 «зелененьких». Сказалась девальвация белорусской денежной единицы.





Ниже Беларуси по среднемесячной зарплате стояли только Молдова и Украина. Причем в 2016 году долларовая зарплата в нашей стране была 420 единиц, а в Молдове и Украине соответственно 245 и 180. Но к 2020 году в этих государствах месячный заработок достиг соответственно 465 и 450 «зеленых». За пять лет разница в пользу Беларуси растаяла.





А по данным на конец минувшего года средняя зарплата в реальном секторе Молдовы достигла 520 долларов, а в Украине приближается вплотную к 500.





Соответственно и перспективы экономического роста у стран не одинаковые. МВФ и Всемирный банк предрекают Украине и Молдове устойчивый рост экономики, а вот для белорусской экономики они предвидят при отсутствии структурных реформ дальнейшую стагнацию и окончательное скатывание населения в европейскую нищету.





Если посмотреть на другие страны-соседи Беларуси, то только Россия недалеко ушла – ее народ довольствуется в среднем 674 долларами. В Польше на круг выходит 1917 долларов, в Литве – 1746, в Латвии – 1376. Да, у них больше надо платить за жилье, ЖКХ, общественный транспорт, но то, что остается как реальный заработок, значительно больше, чем у белорусов.





А вот раскладка по категориям населения. Учителям в Беларуси предлагают в среднем 307 долларов, в Украине – 323, в Латвии – 600, Литве – 960, в Польше – 1074 доллара. Врач в Беларуси может рассчитывать на 423 доллара, в названных странах соседях – соответственно на 539, 1800, 1800 и 2400 единиц в долларовом эквиваленте. Как говорится, комментарии излишни.





И еще. В 2020 году в Беларуси зарплатный фонд в госуправлении составил 1,2 миллиарда рублей, тогда как у учителей – 1,1 миллиарда, у врачей – 890,5 миллиона, хотя их явно больше, чем чиновников. Только в Минске недостает 650 врачей, порядка 200 преподавателей.





Дважды в год – в мае и ноябре – наряду со средней зарплатой, которую можно рассматривать как среднюю температуру по больнице, власти замеряют медианную и модальную зарплаты. Первая показывает уровень, ниже и выше которого располагаются две равные части работников, вторая – наиболее часто встречающаяся у трудящихся.





Согласно ноябрьским данным, при средней начисленной зарплате в Беларуси 1301 рубль медианная зарплата составила 944 рубля, что меньше средней на 27,4 процента, а модальная – 648 рублей, что меньше средней аж на 50 процентов! Причем это отставание из года в год увеличивается, что свидетельствует о растущем расслоении людей по уровню зарплат.





Значительно больше половины занятых в стране не видят средней зарплаты и в помине. 45,5 процента белорусов, а это 4,2 миллиона человек, живут не более как на 193 доллара в месяц. Это данные официальной статистики. 1,5 процента наших соотечественников имеют доход менее 200 рублей в месяц, 2,6 процента – менее 300 рублей. И только 8,7 процента людей располагают в месяц тысячей рублей и более.





Все знают, что самые высокие зарплаты в Беларуси у айтишников, у них только медианная составляет 4161 рубль. Стоит выделить и узкий элитный круг управленцев, которые зарабатывают не менее 5000 рублей. Их, правда, всего 92: 80 с зарплатой 5000–7000 рублей, 10 – с 7000–10.000 рублей и двое – с зарплатой свыше 10.000 рублей.





Вообще-то в цивилизованных странах не принято спрашивать, сколько человек получает. И даже разговоры не заводят на эту тему. Всем известно, что уравниловки в доходах людей быть не должно. Иначе это будет социализмом в худшем понимании этого слова.





Но вот существует еще и такое понятие, как справедливость. В том числе и в оплате труда. Разве это справедливо, когда руководство, директор предприятия, да еще убыточного, которое существует на бюджетные подачки, купаются по белорусским меркам в деньгах, а его рабочие живут от зарплаты до зарплаты. Вот, к примеру, что нам сообщают телеграм-каналы.





Рабочие убыточного «Гомсельмаша» зарабатывают в среднем 900 рублей, а вот гендиректор – 7500. Примерно столько же имеет и руководитель металлургического завода в Жлобине, хотя у рабочих зарплата едва переваливает за тысячу рублей. Гендиректор «Беларуськалия» получает в семь раз больше, чем шахтер.





Где же справедливость? Какое моральное право имеет, скажем, тот же руководитель БМЗ получать зарплату в несколько раз выше, чем в среднем у всего коллектива? Ладно бы предприятие имело хорошую прибыль, так ведь убыточное же!





Я, конечно, не ручаюсь за стопроцентную точность этих данных. И, естественно, не хотелось бы заглядывать в чужой карман. Но справедливость всё же должна быть. Нельзя кое-кому жировать, ущемляя интересы рядовых рабочих, которые своими руками создают материальные блага. К слову, капиталисты-собственники это давно поняли".