Как оказалось, помимо Falcone в Беларуси он владеет как минимум гектаром земли и тремя особняками в Раубичах. TUT.BY показывает, как все это выглядит.





Согласно данным Госрегистра недвижимого имущества, Александру Зингману и его родственникам принадлежит, по сути, небольшой квартал в Раубичах. Он состоит из 11 находящихся по соседству участков с шестью домами.





Но все это появилось не сразу, а постепенно покупалось с 2016 по 2021 год. Стоит отметить, что государство ничего тут не передавало Зингману бесплатно.





Лично у Александра Зингмана в собственности здесь семь участков общей площадью чуть более гектара. Часть — для ведения личного подсобного хозяйства, еще часть — для обслуживания трех домов общей площадью около 1400 квадратных метров.





Родственникам Зингмана тут принадлежит три участка общей площадью около 0,5 гектара, а также три дома общей площадью около 1250 квадратных метров.





Вот как часть владений выглядела с высоты в 2020 году:





Красным мы отметили примерные границы земли Зингмана и его родственников. Но данных о том, кому принадлежат проезды между участками, в Госрегистре нет. На карте «Яндекс» эти проезды вообще обозначены как улица в Раубичах. Но на двух въездах сюда стоят ворота. Во время нашего приезда они были закрыты.





Дома Зингмана и его родственников находятся за высокими заборами с наружным видеонаблюдением.





На участках расположены не только дома, но и несколько прудов. Есть также хозяйственный блок. На некоторых участках идет стройка. На крыше одного из домов — необычная скульптура.





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Кто такой Александр Зингман?

Александру Зингману 54 года. Долгое время он был непубличным человеком и о его существовании мало кто знал в Беларуси. Однако все изменилось в январе 2019 года, когда он стал почетным консулом Зимбабве в Минске.





Офис разместился в здании «Президент-Отеля», который находится на балансе Управления делами президента (УДП). Там же размещается и представительство компании Aftrade DMCC, выяснил «Белсат».





Зимбабвийские СМИ называли Зингмана то «советником» главы УДП Виктора Шеймана, то известным белорусским бизнесменом. Дело в том, что Лукашенко доверил Шейману курировать африканское направление. Во время "командировок" последнего в Африку Зингмана часто видели с Шейманом и его сыном Сергеем.









В Беларуси Александр Зингман был более известен тем, что его семья управляет фешенебельным рестораном Falcone в Минске. Позже появилась информация, что этот бизнесмен занимается поставками машиностроительной и военной техники в страны Африки. Зингман всегда отрицал свою причастность к сделкам с оружием в Замбии и Зимбабве.





По данным СМИ, помимо белорусского гражданства, Александр Зингман имеет паспорт США. По информации «Нашей Нивы», он одно время жил в Америке, куда переехал его отец с семьей.