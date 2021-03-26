При этом наибольшее снижение переводов произошло во II квартале прошлого года (до 154,9 млн. долларов), когда по миру прошла первая волна пандемии коронавируса и карантинов, после чего начался постепенный рост величины переводов.





Чистая полученная жителями Беларуси оплата труда в 2020 году снизилась на 32,6% по сравнению с 2019 годом и составила 302,5 млн. долларов. В то же время, полученная оплата труда до уплаты налогов сократилась на 30% и достигла 572,5 млн. долларов.





Из этих средств на уплату налогов и взносов на социальные нужды ушло 153,1 млн. долларов, что оказалось на 28,7 млн. долларов меньше, чем в 2019 году.





На оплату импорта услуг по статье «Поездки» и услуг пассажирского транспорта в 2020 году физическими лицами было потрачено 116,9 млн. долларов — на 24,3% меньше, чем в 2019 году.





Полученные физическими лицами личные трансферты снизились в меньшей степени, чем оплата труда: на 28,5% — до 429,7 млн. долларов. Из них денежные переводы работающих уменьшились на 25,1% и составили 368,9 млн. долларов, а прочие трансферты между домашними хозяйствами сократились на 44,1% — до 60,8 млн. долларов.





В отличие от полученных личных переводов, аналогичные выплаты за границу в 2020 году выросли: на 10,3% — до 183,7 млн. долларов. При этом во II квартале прошлого года они сократились, но затем с лихвой восстановились.





Выплаченная чистая оплата труда в прошлом году все же снизилась на 13,5% и составила 23,7 млн. долларов. Это указывает на сокращение притока трудовых мигрантов в Беларусь, что вызвано пандемией. Правда, денежные переводы работающих за границу все же выросли: на 14% — до 79,7 млн. долларов.





В еще больше степени увеличились выплаченные прочие денежные трансферты между домашними хозяйствами: на 16% — до 80,3 млн. долларов. Это связано, по-видимому, с ростом переводов физических лиц из Беларуси гражданам страны, застрявшим из-за пандемии за рубежом.