Как в Беларуси поддержали граждан. Мы на дне
Бывший белорусский премьер, а ныне председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на сайте РБК опубликовал статистические данные о том, как в 2020-м во время пандемии коронавируса страны мира поддержали своих граждан и экономику.
Наша страна занимает в таблице последнее место. Выше и Армения, и Россия, и Кыргызстан.
Такая статистика, безусловно, неприятна для властей Беларуси и Александра Лукашенко.
rbc.ru
10:01 26/03/2021
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