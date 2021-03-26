Мнение: О зарплате $500 и выше и не мечтайте
Что будет с доходами белорусов, каковы перспективы заработать заветные «по 500» и что для этого необходимо – эксклюзивно для Myfin.by рассказала ведущий исследователь Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова.
Что произошло?
Белстат обнародовал свежую статистику о доходах белорусов. Согласно его данным, в феврале средняя начисленная зарплата в Беларуси составила 1277,1 рубля или $490,5 по среднему курсу февраля (2,6036). Это меньше чем в январе ($503,9), заметно меньше, чем в декабре 2020-го ($576,6) и также меньше, чем год назад – в феврале 2020-го ($510,9).
И это лишь начисленная средняя зарплата – деньги до вычета налогов, – на руки в среднем выходит еще на 14% меньше.
Лесть факта не меняет
Почему зарплата падает второй месяц подряд и никак не достигнет сакральной для власти цифры в «попяццот» – поинтересовались мы у эксперта.
– Власть льстит себе, думая, что может контролировать все, но на самом деле размеры зарплат она контролирует уже очень ограниченно.
В феврале они упали в том числе и потому, что это короткий месяц и те, у кого заработок зависит от выработки, получили меньше. Хотя в прошлом году в феврале зарплата в рублях выросла.
Так что сезонность есть, но общая тенденция, тем не менее, указывает на структурную слабость белорусской экономики: 500 долларов стали для власти не пересекаемой чертой – как только средние зарплаты поднимаются выше этого показателя, тут же экономика начинает терять свою конкурентоспособность и приходится что-то корректировать. К примеру – валютный курс.
Из этой ситуации белорусские власти могут выбраться в двух случаях.
Первый – если сложатся невероятно благоприятные условия на внешнем рынке, и за счет роста реального экспорта экономика будет конкурентоспособной и с зарплатами выше 500 долларов. Второй вариант – если в Беларуси пройдут те самые структурные реформы, о которых эксперты говорят годами.
В первую очередь речь идет о реструктуризации госпредприятий. Несмотря на то, что в правительстве все понимают –эффективность госсектора надо повышать – на действия никто не решается.
Приватизация, как нам постоянно напоминают, «недопустима». Но даже установить на госпредприятиях финансовую дисциплину, заставить их работать в четких бюджетных ограничениях – даже этого пока мы сделать не можем. Хотя опыт Китая показывает, что даже такие ограниченные шаги могут дать толчок в эффективности.
В ином случае роста реальных зарплат или средних зарплат в долларах до 500 и выше ожидать не стоит.
О росте и мечтать не приходится
На стоит рассчитывать белорусам в ближайшие месяцы? Как изменятся их заработки?
– Пока речь идет не о падении зарплат, а о медленном заторможенном росте экономики и, соответственно, о рублевых зарплатах, которые власть постарается удерживать на текущем уровне.
Если рост и будет, то очень небольшим и этот номинальный рост будет съедаться достаточно высокой инфляцией. И в этой реальности мы будем жить не месяц, а годы – если в стране не произойдет перемен.
Потому что белорусская экономика еще до прошлого года была структурно слабой с низким потенциалом к росту. Из-за того, что она очень неэффективная. Уже тогда была острая необходимость в реформах. А когда на это наложился политический кризис и принес с собой неопределенность и недоверие, даже об этом скромном росте речи не ведется.
Если раньше аналитики рассматривали перспективы роста в районе 1-2% в год, то сегодня они превратились в 0-1% в год.
Это значит, что большинство из нас этого роста никоим образом не заметит.
Антон Зарудницкий
09:49 26/03/2021
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