СМИ: Стоимость морских перевозок выросла из-за ЧП в Суэцком канале
Стоимость морских грузоперевозок выросла в несколько раз в связи с блокировкой Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом Ever Green.
Соответствующую информацию приводит агентство Bloomberg.
Отмечается, что к настоящему моменту задерживается доставка грузов и нефтепродуктов на сумму свыше 10 млрд долларов.
Как пишет агентство, ЧП в Суэцком канале спровоцировало рост стоимости морских грузоперевозок.
Напомним, 23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Green сел на мель, перекрыв фарватер.
09:47 26/03/2021
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