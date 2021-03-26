СМИ: Стоимость морских перевозок выросла из-за ЧП в Суэцком канале









Соответствующую информацию приводит агентство Bloomberg.





Отмечается, что к настоящему моменту задерживается доставка грузов и нефтепродуктов на сумму свыше 10 млрд долларов.





Как пишет агентство, ЧП в Суэцком канале спровоцировало рост стоимости морских грузоперевозок.





Напомним, 23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Green сел на мель, перекрыв фарватер.