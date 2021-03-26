«Гродно Азот» закончил 2020 год с чистым убытком в 85 млн рублей









Как отмечает пресс-служба «Гродно Азота», на финансовые результаты повлияла ситуация на рынке, сложившаяся в условиях пандемии, а также курсовые разницы от переоценки валютных обязательств и «заморозка» цен на азотные удобрения для сельскохозяйственных организаций страны.





При этом экспорт предприятия сократился на 18% в сравнении с 2019 годом. В стоимостном выражении он составил 308 млн долларов. Снижение показателя экспорта связано как со снижением объемов, так и цен .Сильнее всего просели цены на полиамид и капролактам.





Объем производства промышленной продукции по товарам-представителям в приведенных ценах 2018 года снизился на 19,8%. Бизнес-планом прогнозировалось уменьшение на 24,8%.





Выпуск товара в действующих ценах превысил доведённую бизнес-планом цифру примерно на 100 млн. рублей, выручка от реализации продукции выросла на 160 млн.





Гендиректор предприятия также отметил улучшение ситуации на мировых рынках. «Гродно Азот» рассчитывает завершить 2021 год с более высокими показателями.