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В Китае набирает силу бойкот продам Nike и H&M

В Китае стартовала акция по бойкоту западных брендов «Я поддерживаю синьцзянский хлопок».

Акция направлена против продаж Nike и H&M. Ряд крупных китайских онлайн-ретейлеров (Taobao, Pinduoduo, JD. com, Tmall) прекратили реализацию продукции этих марок.

Китайское госТВ организовало критику брендов Nike и H&M.

Журналисты вспоминают, что в немилость западные бренды попали после того, как «выразили глубокую обеспокоенность» по тому поводу, что в Синьцзяне используется принудительный труд, и заверили, что хлопок из этого региона не закупают.

Власти Китая расценили это как «вмешательство во внутренние дела».
Officelife.media
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