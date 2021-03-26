+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Подсолнечное масло приравняют к нефти. С ценами будут бороться

Правительство России решило фактически приравнять подсолнечное масло к нефти и бороться с его подорожанием так же, как с ростом цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития страны Максима Решетникова.

По словам чиновника, с 1 сентября будет введена пошлина на экспорт подсолнечного масла. Еще раньше, с 1 июля, подобная мера начнет действовать в отношении семян подсолнечника - к этому сроку истечет действие нынешней пошлины.

"Семена, у нас состыкованы будут пошлины, действующая 30 июня заканчивается, поэтому новая будет с 1 июля и дальше. То есть у нас здесь рассинхронизации не будет. А по пошлине на подсолнечное масло - там 1 сентября, то есть ориентируемся на новый урожай", - отметил Решетников.

В настоящий момент в России действует пошлина на экспорт подсолнечника в размере 30 процентов, но не менее 165 евро за тонну. По словам Решетникова, с 1 июля она будет носить запретительный характер.

Пошлина на подсолнечное масло отсутствует. Ввести ее Минэкономразвития предлагало в конце прошлого года для стабилизации цен, однако тогда от такого шага решено было отказаться. С 1 сентября будет установлена фиксированная цена отсечения, 70 процентов от превышения которой будут взиматься в качестве пошлины при вывозе масла за рубеж.

фото ТАСС

В результате правительство в декабре заключило соглашение с производителями подсолнечного масла и сахара, а также с торговыми сетями об установлении фиксированных отпускных и розничных цен. Изначально оно действовало до 1 апреля, впоследствии было продлено до конца мая.

Подобный механизм действует в российской нефтяной отрасли. Экспортеры нефти и нефтепродуктов уплачивают экспортную пошлину. За счет этого формируется уровень цены (нетбэк), приемлемый для продавцов на внутреннем рынке. Повышение пошлины позволяет снизить его и тем самым сдержать рост цен на нефть и нефтепродукты внутри страны.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]