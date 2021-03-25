Беларусь опустилась на 95 место в Индексе экономической свободы





Беларусь оказалась на 43 месте среди 45 стран европейского региона, общий балл страны оказался ниже среднемирового показателя. Показатель экономической свободы Беларуси составляет 61. Общий балл снизился на 0,7 пункта, в первую очередь, из-за снижения эффективности судебной системы, говорится в сопровождающем рейтинг докладе. Помимо слабых сторон судебной системы относительно низкие показатели по параметрам прав собственности и целостности правительства указывают на необходимость принятия дополнительных шагов для укрепления верховенства закона.





Потеря прежней позиции в рейтинге, вероятно, стала результатом политических проблем, вызванных происходящим после президентских выборов: после того, как Александр Лукашенко был объявлен победителем на президентских выборах 2020 года, протестующие призвали его уйти в отставку в пользу главного кандидата от оппозиции Светланы Тихановской, говорится в докладе.

Промышленность и государственное сельское хозяйство неконкурентоспособны, Беларусь продолжает сильно зависеть от российских энергоресурсов, а объем новых иностранных инвестиций сокращается в основном из-за неблагоприятного инвестклимата, говорится в описании позиции Беларуси.





Наиболее высокие баллы Беларусь получила в разделах «налоговое бремя», «фискальное здоровье», худшие — «инвестиционная свобода» и «финансовая свобода».





Все соседи Беларуси тем временем улучшили свои позиции. Россия заняла 92 строчку рейтинга, Литва — 15-ю, Латвия — 30-ю, Польша — 41-ю, а Украина — 127-ю.





Эксперты Индекса экономической свободы изучают 12 свобод, которые отражают, насколько правительства 186 исследуемых стран позволяют труду, капиталу и товарам свободно перемещаться, воздерживаются от принуждения или ограничения свободы сверх той степени, которая необходима для ее защиты и поддержания. Чем больше баллов получает страна, тем лучшие у ее населения условия для работы, производства, потребления и инвестиций, соответственно, тем выше она поднимается в рейтинге.