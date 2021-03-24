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Экс-декан факультета экономики БГУ: Для экономики ипэшники — это зло

Профессор БГУ экономист Михаил Ковалев, долгие годы возглавлявший экономический факультет Белгосуниверситета, заявил, что индивидуальные предприниматели «мешают нормальной конкуренции».

Экс-декан факультета экономики БГУ: Для экономики ипэшники — это зло
Об этом Михаил Ковалев заявил в интервью газете «Белорусы и рынок».

«Если бы ипэшникам было плохо, их число не достигло бы 269,5 тысячи. Наоборот, для экономики ипэшники — это зло, потому что они мешают нормальной конкуренции», - заявил профессор.

В качестве объяснения своей версии, он заявил, что, например, голландцы хотели создать в Беларуси логистическую компанию. Когда посмотрели, как у нас это устроено, пришлось им несолоно хлебавши уехать.

«Внутренней развозкой у нас занимаются ИП, которые, как сказали голландцы, платят налогов столько, сколько захотят. И с ними нормальная фирма не может конкурировать.

Что бы я максимально приветствовал, так это ИП в области экономического, юридического консалтинга, ремесленников, представителей творческих профессий. Им можно уменьшить налогообложение. Тем, кто занимается торговлей, не вижу необходимости уменьшать: рано или поздно они все равно будут сметены электронной торговлей», - сообщил Михаил Ковалев.

Отметим, что Михаил Ковалев долгое время являлся внештатным советником Администрации президента Беларуси.
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