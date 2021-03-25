



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





В Польше 72 медработника из Беларуси обратились за получением разрешения на работу по упрощенной схеме. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили медицинские чиновники в Германии и Польше. При этом в общереспубликанском банке вакансий сейчас есть 2886 вакансий для врачей-специалистов, а некоторые из уехавших в 2020 году медиков рассказывали, что были вынуждены это сделать из-за боязни репрессий.





Сколько белорусских врачей обратились за разрешением на работу в Польше по упрощенной схеме





С 1 апреля 2020 года в Польше действуют упрощенные правила трудоустройства для врачей и стоматологов из стран, не входящих в Евросоюз. Они предусматривают новый способ проверки знаний для тех, кто получил диплом за пределами Евросоюза, — специальный экзамен. После его сдачи специалист получает право работать только в конкретном медицинском учреждении и в течение определенного времени.

Как сообщили FINANCE.TUT.BY в Министерстве здравоохранения Польши, в период с момента вступления в силу новых правил по 12 марта 2021 года (то есть меньше чем за год) заявки на трудоустройство по упрощенной процедуре в Минздрав подали 72 медицинских работника из Беларуси. Из них 69 обратились за лицензией врача или стоматолога, 3 — медсестры или акушерки. По 13 из этих обращений вынесено положительное решение. При этом в ведомстве подчеркивают, что речь идет лишь о тех, кто обратился за получением лицензии по упрощенной схеме в Министерство здравоохранения. Региональные медицинские палаты тоже имеют право выдавать лицензии на работу врачам и стоматологам, общей статистики по их количеству нет.





Помимо этого, власти Польши привлекали медиков из-за границы для борьбы с коронавирусом. Ранее сообщалось, что такой возможностью воспользовались 36 врачей из Беларуси. Кроме того, с 1 декабря 2020 года власти Польши разрешили работать без получения разрешения врачам и медсестрам из Беларуси, а также въехавшим в страну по гуманитарным визам и айтишникам, въехавшим в рамках программы Poland Business Harbour. Это решение было мотивировано тем, что в Беларуси «сложная общественно-политическая ситуация».





По данным на конец 2019 года, в Польше работали 306 медиков из Беларуси.





Сколько белорусских медиков в 2020 году уехало в Германию





В Федеральной медицинской ассоциации Германии рассказали, что, по данным на 31 декабря 2020 года, в стране было зарегистрировано 694 врача из Беларуси, из них работали по специальности 656. По сравнению с предыдущим годом это число увеличилось на 17%, или на 109 человек. Прирост за 2020 год оказался чуть больше, если сравнить его с предыдущими годами. Так, по данным на конец 2017 года, в Германии было зарегистрировано 430 медиков из Беларуси, на конец 2018-го — 509 (плюс 79 человек по сравнению с предыдущим годом), на конец 2019-го — 585 (плюс 76 человек).

Сколько белорусских медиков уезжает за границу





В августе 2019 года в Минздраве рассказывали, что ежегодно работать за границу уезжают около 200 медиков (без учета тех, кто едет в Россию). На тот момент тенденция оттока врачей вызывала у правительства «серьезную тревогу», хотя Александра Лукашенко это «не напрягало».





В ноябре 2020-го Лукашенко высказался о врачах, уезжающих в Польшу: «Лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить своих людей. Но следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Но надо понимать: уехал — назад не вернешься». Позже он уточнил, что «мы не против того, чтобы [врачи] поехали, но это должно делаться организованно».