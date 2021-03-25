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В 2020 году на заработки за границу уехали тысячи белорусов. В МВД рассказали, куда именно (в ТОП-10 сменился лидер)

По сравнению с предыдущим годом число трудовых мигрантов сократилось в два раза, а также изменилось их основное направление.


В 2020 году на заработки за границу выехали 4 723 белоруса. Это заметно меньше, чем в предыдущие годы: в 2019 году трудовых мигрантов было 9 061, в 2018-м — рекордные 11 093 человека, сообщает TUT.BY со ссылкой на Департамент по гражданству и миграции МВД.

В статистике Департамента по гражданству и миграции МВД учитываются только те, кто уехал на работу при содействии организаций, у которых есть специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике.

Обычно лидером по числу трудовых мигрантов была Россия, но в прошлом году ситуация изменилась, и на первом месте оказалась Литва.

Отметим, что ранее в МВД рассказывали, что с начала осени и до 21 октября в Польшу выехали около 10 тысяч белорусов, в Украину — 3 тысячи, в Литву и Латвию — не более 500. Очевидно, речь шла о тех, кто выехал за границу по любым причинам, не только в связи с трудоустройством при содействии организаций со специальным разрешением.

При этом, по данным МВД России, в 2020 году на миграционный учет первично поставили 85 590 белорусов, которые указали в документах, что въезжают для работы. 

Также, по данным Департамента по гражданству и миграции МВД, в прошлом году на работу в Беларусь приехали 15 422 иностранца. Опять же, речь идет о тех, кто получил специальные разрешения на право занятия трудовой деятельностью. По сравнению с 2019 годом число трудовых иммигрантов уменьшилось на 4129 человек.

Отдельно в МВД подсчитали, сколько иностранцев приехало работать в ПВТ. Их 931, то есть примерно каждый 16-й трудовой мигрант. По сравнению с 2019 годом их количество уменьшилось на 340 человек.
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