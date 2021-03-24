Налоговая шлёт требования представить декларации. Почему массово?





Люди удивляются, почему вдруг массово письма из налоговой инспекции стали приходить и в Столине, и в Солигорске, и в Гродно…





Письма выглядят однотипно, некоторых получателей ставит в тупик фраза «по имеющимся в налоговом органе сведениям сумма превышения стоимости принадлежащего вам имущества и расходов составляет НЕТ белорусских рублей».





Письмо из налоговой жителю Столина





«Першы Рэгіён» поговорил с жителем Солигорска, к которому появились вопросы у налоговой. Он рассказал, что в прошлом году работал в Польше и переводил деньги на белорусский счет с польского. За это ему предстоит отчитаться.





Столинский парень, которому пришло письмо из налоговой, рассказал, что ничего крупного он не покупал и не продавал. Только по почте делал заказ на 200 рублей. Официально он не работает, говорит, на днях пойдет в налоговую.





Почему налоговая вдруг стала присылать такие письма?





Массовая рассылка писем объясняется тем, что не позднее 31 марта граждане должны предоставить налоговые декларации по подоходному налогу за 2020 год. Этот срок регламентируется Налоговым кодексом Беларуси.





Далее на основании декларации налоговая насчитает (или не насчитает, если расходы не превышают доходы) подоходный налог. Его нужно будет уплатить до 1 июня 2021 года.





Если гражданин не предоставит декларацию в срок, то получит штраф 2 базовые величины. Каждый месяц просрочки увеличивает штраф на 0,5 базовых. Но штраф не может превысить более 10 базовых. Соответственно, по сегодняшнему «курсу» базовой, размер штрафа составляет от 58 до 290 рублей.





Нарушение срока уплаты подоходного налога также карается штрафом в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины.





Кто должен предоставить декларацию?





Декларацию предоставляют граждане, получившие доходы от продажи, обмена, ренты автомобиля:





- Второго и более автомобиля, технически допустимая общая масса которого не превышает 3 500 кг и число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает восьми, или другого механического транспортного средства;

любого автомобиля, технически допустимая общая масса которого превышает 3 500 кг (например, грузового автомобиля);

- любого автомобиля, число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает восемь (например, автобуса).

- Декларацию предоставляют и в случае продажи недвижимости. Например, более одного незавершенного строительством дома, квартиры, дачи, гаража и т.д. в течении последних пяти лет.





Также, налоговую декларацию предоставляют с доходов, полученных за границей.





Более подробно о случаях, когда требуется сдавать декларацию, можно посмотреть на сайте Министерства по налогам и сборам.



Какой доход в этих случаях не облагается налогом?





По закону, исключение составляют доходы, полученные от близких родственников, лиц, состоящих в отношении свойства, опекунов, попечителей, подопечного. Такие доходы не облагаются подоходным налогом независимо от их размера.









Если доход получили от близкого родственника, то платить подоходный налог не придется

В данном случае близкие родственники – это родители (усыновители, удочерители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги.





К лицам, состоящим в отношениях свойства, относятся близкие родственники другого супруга, в том числе умершего.