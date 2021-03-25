«Моя твоя не понимай». ОАО «Гомельстекло» обратилось с иском к своему бывшему партнеру, но получило от украинского суда от ворот поворот
Из опубликованного в открытом доступе отказного постановления Хозяйственного суда Черновицкой области следует, что ранее гомельское предприятие входило в состав учредителей ООО «Торговый дом «Гомель Стекло» (г. Черновцы). Судя по всему, партнеры «развелись», но вопросы остались.
В судебном документе речь идет об обязательствах украинской компании сообщить белорусской стороне стоимость ее доли и предоставить обоснованный расчет и копии документов, необходимых для расчета, пишут Сильные Новости. Очевидно, переписка результата не принесла, и ОАО «Гомельстекло» вынуждено было обратиться в суд. Однако хозяйственный суд решением от 23 марта исковое заявление гомельчан оставил без движения.
В мотивировочной части отмечается, что заявитель предоставил документы «на иностранном языке» (речь, скорее всего, идет о русском языке), а хозяйственное судопроизводство в судах Украины осуществляется на государственном языке, то есть украинском.
Для устранения недостатков суд рекомендовал ОАО «Гомельстекло» перевести необходимые документы на украинский язык и заверить их у нотариуса.
Для устранения недостатков искового заявления установлен срок — не позднее 10 дней со дня получения постановления.
Источник: Виктор Федорович
18:25 25/03/2021
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