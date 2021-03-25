Первый энергоблок БелАЭС снова отключили от сети
И снова Минэнерго утверждает, что это плановое отключение.
Первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети для "проведения испытаний и регламентных работ".
Как сообщает пресс-служба Минэнерго, отключение проводится в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации.
Правда, у случае планового отключения сообщать об этом должны были бы заранее, однако обо всех отключениях Минэнерго почему-то сообщает пост-фактум.
Кстати, в последний раз энергоблок отсоединяли от сети 10 марта, по официальной версии, для "проведения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке", и снова подключили к сети 15 марта.
Напомним, после официального открытия первого энергоблока БелАЭС в ноябре прошлого года его уже неоднократно отключали от сети.
Официально утверждается, что отключения проводятся для тестирования систем и оборудования.
14:47 25/03/2021
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