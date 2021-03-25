VISA: Пластиковые карты исчезнут через 10 лет









По его словам, судьба, уготованная пластику, — остаться в воспоминаниях людей. По статистике, около 30% новых клиентов крупных российских банков уже сейчас отказываются от получения пластиковых карт. Что не удивительно, в стране количество бесконтактных платежей.





Наблюдается рост на 70% с лишним бесконтактной оплаты за последний год. Каждая третья транзакция в России уже делается с помощью смартфона. То есть мы перешли на следующий уровень, когда люди не просто прикладывают карту, а используют телефон для токенизированных транзакций», — рассказал Бернер.





Он оговорился, что, когда ситуация с пандемией улучшится в мире и люди возобновят путешествия, еще будут заказы на карточки, потому что пока не во всех странах можно оплачивать покупки с помощью телефона или без карты.