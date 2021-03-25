Усть-Луга будет отправлять один танкер с белорусским бензином в месяц

По словам Романа Гафиятуллина, в российский порт для перевалки поступает бензин АИ-92. Нефтепродукты поставляются с Мозырского НПЗ.

В настоящее время белорусская сторона уже экспортировала, таким образом, 37 тысяч тонн бензина из российского порта в Усть-Луге. Также белорусские нефтепродукты направляются в "Петербургский нефтяной терминал".

В августе 2020 года Александр Лукашенко пообещал ответить на санкции европейским странам. Белорусский лидер поручил правительству внести предложение о переориентации торговых потоков из портов Литвы на другие маршруты.





Объем нефтепродуктов, которые будут перенаправлены в российские порты, может составить до 4-6 миллионов тонн. Речь в первую очередь о северо-западных гаванях – Усть-Луге, Приморске, Высоцке и Санкт-Петербурге.





Также Лукашенко заявлял, что Минск готов рассмотреть возможность строительства терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.