+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Усть-Луга будет отправлять один танкер с белорусским бензином в месяц

Около 37 тысяч тонн бензина планируется переваливать в месяц через порт в Усть-Луге, сообщил главный инженер компании "Портэнерго" Роман Гафиятуллин.




"Мы уже отгрузили два судна, два судна уже отправлены потребителю, на сегодняшний день грузится третье судно. На сегодняшний момент планируется к отгрузке по одному судну в месяц – если говорить про тоннаж, примерно от 35 до 37 тысяч тонн в месяц", - сказал российский инженер в эфире ОНТ.

По словам Романа Гафиятуллина, в российский порт для перевалки поступает бензин АИ-92. Нефтепродукты поставляются с Мозырского НПЗ.

В настоящее время белорусская сторона уже экспортировала, таким образом, 37 тысяч тонн бензина из российского порта в Усть-Луге. Также белорусские нефтепродукты направляются в "Петербургский нефтяной терминал".

В августе 2020 года Александр Лукашенко пообещал ответить на санкции европейским странам. Белорусский лидер поручил правительству внести предложение о переориентации торговых потоков из портов Литвы на другие маршруты.

Объем нефтепродуктов, которые будут перенаправлены в российские порты, может составить до 4-6 миллионов тонн. Речь в первую очередь о северо-западных гаванях – Усть-Луге, Приморске, Высоцке и Санкт-Петербурге.

Также Лукашенко заявлял, что Минск готов рассмотреть возможность строительства терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]