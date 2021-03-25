Банкротится один из старейших белорусских перевозчиков
Экономический суд города Минска начал производство по делу о банкротстве ЗАО «Совавто-Минск». Своими корнями компания уходит к советскому «СовТрансАвто» и проработала на рынке более 40 лет.
Пока в отношении ЗАО действует защитный период — до 22 апреля. Инициатор процесса в суде — налоговая инспекция по Фрунзенскому району Минска № 2. Размер задолженности по налогам пока не опубликован в базе данных о банкротствах.
Однако еще год назад на торги выставлялось имущество компании от имени судебных исполнителей, что свидетельствует о наличии проблемных долгов. Они взыскивались в последние пять лет неоднократно через приказное производство экономических судов. В 2017 году компания «Солид-Смоленск» в российской юрисдикции отсудила у перевозчика долг за нефтепродукты в размере более 2,2 млн и неустойку около 484 тыс. российских рублей.
09:34 25/03/2021
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