Банкротится один из старейших белорусских перевозчиков

Пока в отношении ЗАО действует защитный период — до 22 апреля. Инициатор процесса в суде — налоговая инспекция по Фрунзенскому району Минска № 2. Размер задолженности по налогам пока не опубликован в базе данных о банкротствах.





Однако еще год назад на торги выставлялось имущество компании от имени судебных исполнителей, что свидетельствует о наличии проблемных долгов. Они взыскивались в последние пять лет неоднократно через приказное производство экономических судов. В 2017 году компания «Солид-Смоленск» в российской юрисдикции отсудила у перевозчика долг за нефтепродукты в размере более 2,2 млн и неустойку около 484 тыс. российских рублей.