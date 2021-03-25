Недавно глава Госкомимущества сообщил, что в Беларуси разработали проект указа президента, согласно которому пустующие дома на селе будут продавать за одну базовую величину. И вот сегодня Александр Лукашенко подписал указ № 115 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами», пишет realty.tut.by





Пустующие дома и дома за одну базовую





Указом обеспечивается создание условий для вовлечения в оборот жилых домов, пустующих три года и более или находящихся в аварийном состоянии, а также занимаемых ими земельных участков. Документом предусмотрен алгоритм работы исполкомов по выявлению таких домов и включению их в Единый реестр пустующих домов. Доступ к этой базе данных будет бесплатно предоставляться заинтересованным.





Пустующие жилые дома, признанные судом бесхозяйными и переданные в собственность административно-территориальной единицы, смогут продаваться исполкомами на аукционах по рыночной стоимости с возможностью поэтапного снижения цены до 1 базовой величины (сейчас это 29 рублей). Облисполкомы наделяются правом определять населенные пункты, на территории которых пустующие дома могут быть проданы сразу за 1 базовую величину.





Покупателю такого дома по его заявлению предоставляется рассрочка оплаты на срок до 3 лет без индексации платежей.





Снос непригодных для использования пустующих домов не выше двух этажей допускается без разработки проектной документации на снос.





Продажа старых домов без документов





Документом также упрощается порядок отчуждения (например, продажи, дарения) жилых домов в сельских населенных пунктах и городах районного подчинения, которые были построены до 8 мая 2003 года (то есть до даты вступления в силу закона «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»). Теперь отчуждаться такие дома могут без наличия правоудостоверяющих документов на них. Главное — чтобы сведения о жилых домах были внесены в похозяйственную книгу сельского (поселкового) исполкома или они были построены на участках, предоставленных в соответствии с законодательством (независимо от государственной регистрации прав на эти участки).





Регистрировать договора отчуждения будут исполкомы по месту нахождения жилых домов будут бесплатно, а оформлять правоудостоверяющие документы на него и земельный участок должен будет уже покупатель.

Так и что с ценой в одну базовую?

Как видим, документ не распространяет правило цены в одну базовую на все дома, а лишь дает облисполкомам возможность определять населенные пункты, где можно продавать дома по такой стоимости.





По общему же правилу к цене в одну базовую можно будет прийти только в том случае, если на протяжении нескольких аукционов подряд на дом не будет покупателей. Тогда его и выставят на торги за одну базовую величину.