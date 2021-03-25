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Минский автозавод выпустил токены, чтобы привлечь новых инвесторов

Минский автомобильный завод выпустил собственные токены "МАЗ-СПОРТАВТО", сообщили в среду в пресс-службе автозавода.

"Основная цель проекта – повышение внимания к спортивной команде и альтернативное привлечение инвесторов", - отметили в пресс-службе.

 

Токены эмитированы на криптоплатформе Finstore.by, входящей в холдинг банка "БелВЭБ".

 

Объем эмиссии составляет $2 млн, срок обращения - 2 года, номинальная стоимость – $100. Доход составляет 6% годовых и выплачивается ежемесячно. Приобрести токены может любое физическое и юридическое лицо – резидент Беларуси.

 

Спортивная команда "МАЗ-СПОРТавто" была основана в 2010 году. В 2012 году она впервые приняла участие в международном ралли-марафоне "Дакар". Лучшим достижением стала бронза "Дакара" 2020 года, проходившего по территории Саудовской Аравии. "МАЗ-СПОРТавто" впервые приняла участие в гонке на грузовике капотной компоновки, пишет interfax.by
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