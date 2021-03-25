Для сравнения: в январе 2021 года работникам в среднем платили 1 290 рублей, то есть за месяц зарплата снизилась на 12 рублей 90 копеек.





В декабре 2020 года средний показатель по стране составлял 1 474 рубля 60 копеек – тогда белорусы получали на 197 рублей 50 копеек больше.

Отметим, что цифры по зарплате, в том числе февральской, обнародованы Национальным статистическим комитетом.





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Ведомство публикует данные до вычета подоходного налога, составляющего 13%, и обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты, размер которых равен проценту зарплаты работников.

Зарплата в регионах

Среди регионов по уровню заработной платы традиционно на первом месте находится Минск.





В феврале столичные работодатели в среднем платили 1 850 рублей 80 копеек, что на 5,5% выше показателя прошлогоднего февраля.





В первую тройку регионов с самыми щедрыми нанимателями также вошли Минская и Гомельская области – 1 247,6 (+3,3%) и 1 127,7 (+4,3%) рубля соответственно.





Далее следуют области: Гродненская – 1 079,4 рубля (+4%), Брестская – 1 075,9 (+2,6%), Витебская – 1 068 (+4%) и Могилевская – 1 037,6 (+3,5%).





В целом по Беларуси средняя февральская зарплата в сравнении с февралем 2020 года выросла на 4,2 процента.

Кому платили больше всех

Больше всех в феврале этого года зарабатывали представители сферы информационных технологий – 5 907 рублей 20 копеек, пишет belnovosti.by





В ТОП-3 наиболее высокооплачиваемых профессий вошли специалисты, задействованные в сфере финансовых услуг и страхования (2 728 рублей 30 копеек), а также в сфере воздушного транспорта (2 173,3 рубля, в том числе грузового – 3 286,6 рубля).





Далее располагаются работники сферы производства кокса и продуктов нефтепереработки (2 143,2 рубля).





Затем в своего рода рейтинге идут отрасль химических продуктов (2 072,1) и горнодобывающая промышленность (1 985,4).

У кого самые маленькие зарплаты

Меньше всех в феврале зарабатывали парикмахеры и сотрудники салонов красоты – 558 рублей 90 копеек.





В тройку работников с наименьшими зарплатами также вошли представители творческой деятельности и индустрии развлечений (705,7 рубля), библиотекари, работники архивов, музеев, иных учреждений культуры (719,4 рубля).





Далее по восходящей идут занятые в рыболовстве и рыбоводстве (731,8 рубля), а также соцработники (779 рублей).