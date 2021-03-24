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По версии Global Finance, пишет neg.by, лучшим в этом регионе стал Raiffeisen Bank International.





Объявлены и лучшие банки, действующие в Центральной и Восточной Европе:





в Беларуси – Приорбанк,

в России и на Украине – Альфабанк,

в Латвии – это Citadele,

в Литве – Cialiu bankas,

в Эстонии – Luminor,

в Грузии – TBC Bank,

в Армении – AmeriaBank,

в Молдове – Moldova Agroindbank,

в Болгарии – UniCredit Bulbank,

в Чехии – CSOB,

в Турции – Akbank, и др.





Как указано в пресс-релизе Global Finance, в 2021 году банки оцениваются, в первую очередь, с учетом их роли в восстановлении экономик во время и после пандемии. Составители рейтинга изучали отношение банков к клиентам в трудных ситуациях, уровень обслуживания, работу банков на сложных рынках, управление рисками, и при этом достижение ими высоких результатов.





Таким образом, при выборе банков учитываются не только объективные показатели, такие как рост активов, рентабельность, инновационные продукты и др., но и субъективные – это мнения экспертов, аналитиков, консультантов – всех, вовлеченных в банковское дело.

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