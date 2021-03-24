



После реструктуризации кредита по БелАЭС сократится объем поступлений в федеральный бюджет России. Фото: Павел Мартинчик





О том, что Владимиром Путиным подписан закон о реструктуризации кредита Беларуси на строительство атомной станции в Островце, 24 марта проинформировало ТАСС со ссылкой на официальные данные портала правовой информации, пишет kp.by.





Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что документ по реструктуризации кредита на БелАЭС был ратифицирован в российском парламенте.





Уточним, что после подписания закона Путиным для Беларуси устанавливается новая дата начала погашения межправительственного кредита на Островецкую АЭС, а также продлевается срок использования кредитных средств.





Измененные даты по кредиты озвучивались и раньше. Так период кредитопользования продлен до конца 2022-го года (ранее был 2020-ый год), а начало даты погашения кредита на АЭС отнесено на 1 апреля 2023-го года (а не с 1 апреля 2021-го года). Произошла также замена смешанной процентной ставки на фиксированную в размере 3,3% годовых.





Кроме того документом уточнена норма о просроченной задолженности. Определено, что на нее начисляются проценты по ставке 3,3% годовых, увеличенной на маржу в размере 2% годовых.





В финансово-экономическом обосновании подчеркивается, что с 2021-го года общая сумма поступлений в федеральный бюджет по соглашению предположительно сократится на 19,3 миллиона долларов и превысит сумму в 7,9 миллиарда долларов.







