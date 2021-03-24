23 марта на семинаре “Белорусско-российский экспертный диалог” эксперты рассказали, почему приватизация необходима, что для этого нужно и за сколько можно продать белорусский госсектор.





Порочный круг, который душит экономику





Профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев отмечает, что любые попытки приватизации натыкаются на нежелание Александра Лукашенко что-либо менять.





— Нужно понимать, что некоторые предприятия и госбанки — это порочный круг, который душит не только белорусскую экономику. Госбанки плохо управляют рисками, дают госпредприятиям кредиты, которые они никогда не вернут.













При этом приватизация по определению непопулярна. Для людей — из-за социальных шоков. Для государства — потому, что это рычаг власти. Белорусское правительство и раньше не спешило приватизировать госсектор, а после выборов, когда власть ускользает, тем более не пойдёт на это, уверен Сергей Гуриев. Хотя рано или поздно государственные предприятия всё же придётся приватизировать.





— Госпредприятия служат для того, чтобы создавать нерыночные рабочие места. Это получение политических выгод. Если вы госбанк, вы даёте кредиты своим друзьям, а если вы госпредприятие, вы нанимаете своих потенциальных избирателей. Как только госбанк приватизируется, приходится списывать плохие активы. Как только госпредприятие приватизируется, приходится увольнять людей.





Что бы вы ни делали, люди будут недовольны. Но нужно, чтобы они понимали, что вы воспринимаете их не как виновников неэффективности госпредприятия, а как жертв. Вы должны помочь им найти новую работу, пройти переподготовку, помочь создать бизнес. На это нужно потратить столько денег, сколько нужно.





Госмонополия неуправляема — она управляет сама

“Белнефтехим” — один из государственных монополистов / Еврорадио





Белорусские власти любят говорить о стратегических предприятиях, которые ни в коем случае не могут быть приватизированы. По мнению Гуриева, объективных причин для этого нет.





— Почему именно государство должно производить калий или нефтепродукты? Мы просто к этому привыкли. Наверное, самая сильная оборонная промышленность — американская. А как много в США госпредприятий в оборонной промышленности? Ноль!





Эффективное регулирование монополии с помощью госсобственности тоже не работает.





— Это наивно. Если не смогли сделать независимого регулятора для частной монополии, то государственной вы тем более не сможете управлять. Она сама будет управлять всем вашим кабинетом министров.





Если Беларусь пойдёт по пути Грузии и Украины, начнёт привлекать иностранных инвесторов, встраиваться в европейские цепочки добавленной стоимости, будут создаваться рабочие места для производства и экспорта товаров в Европу. Тем более что в Беларуси квалифицированная и недорогая рабочая сила.





Ориентированы не на прибыли, а на физические единицы

Для госпредприятий главное произвести, пусть и на склад / Еврорадио





Продать предприятия можно попробовать как есть. Но если на них висят долги, то бюджету придётся взять их на себя.





— Задача наших директоров — давать меньше развития предприятиям, — говорит генеральный директор ИПМ, административный директор BEROC Павел Данейко. — До сих пор компаниям доводится план в физических единицах. Они совершенно не ориентированы на прибыль. Теперь, в кризис, при падении продаж они всё равно заполнили все склады. Оборотки нет, на складах всё лежит, а официально с ВВП всё у нас неплохо.





Для того чтобы оживить госсектор, нужна смена мотивации и развитие корпоративного управления, считает эксперт.





— Когда ответственность за выбранное решение разделяют не только менеджмент, но и наблюдательный совет или совет директоров, это открывает возможности для успешного преодоления неудач. У нас есть наблюдательные советы, но они в основном не работают, потому что планы развития вырабатываются в недрах министерств или концернов.





С качеством белорусской промышленности всё нормально, считает Павел Данейко, но навыки мидл-менеджмента по оптимизации структур затрат и организации производственных процессов низкие.





— Ещё важнейший элемент реструктуризации госсектора — это переход бухгалтерского учёта на международную систему финансовой отчётности. Без этого понять эффективность наших компаний довольно сложно.





А за сколько можно продать белорусский госсектор?





Финансовый аналитик компании Duff&Phelps Germany GmbH Максим Адаскевич сделал примерный подсчёт стоимости 20 крупнейших предприятий госсектора и четырёх госбанков.





Фрагмент презентации Максима Адаскевича





— Допустим, белорусское государство смогло бы продать предприятия по тому мультипликатору, по которому торгуются российские публичные компании. Мы получаем оценку примерно в десять миллиардов долларов. Конечно, даже самое либеральное правительство не продаст сто процентов “Беларуськалия”. Скорее, половина акционерного капитала будет продана. Выручка будет около пяти миллиардов долларов.





С учётом запланированного дефицита бюджета в 2021 году (5,6 млрд рублей) и выплат по внешним заимствованиям Беларуси (около $3 млрд) как раз получается $5 млрд.





— Если бы белорусское государство сейчас крепко занялось приватизацией, то теоретически оно смогло бы закрыть потребности в финансировании только на один год. Но то, что выручка будет не так велика, как хотелось бы, не значит, что проводить приватизацию вовсе не нужно. Основная мотивация — это то, что предприятия будут более эффективными, перестанут быть грузом на бюджете. Освободятся финансовые ресурсы, которые перетекут в частный сектор. Все это положительно повлияет на экономику, — заключает эксперт.