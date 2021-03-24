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Дивиденды государства от универмага в центре Солигорска не составят и $100

ОАО «Универмаг «Солигорск» решило выплатить дивиденды: по 0,00013 рубля за акцию. В целом это будет около 229 рублей. Большую часть суммы получит государство, которое владеет пакетом более 99%.


Ранее размер дивидендов был существенно больше. Например, пишет Office Life, по итогам 2019 года — 1 040 рублей. При этом в 2020 году чистой прибыли у компании не было, а только убыток в 140 тыс.

Согласно реестру, у общества есть три столовых, один кафетерий и одна закусочная. Также ОАО управляет одноименным универмагом в центре Солигорска, магазинами «СпортСити» (спорттовары) и «РосТок» (хозтовары).
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