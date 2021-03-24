Сахарные заводы - банкроты?

Согласно политике Лукашенко производства не могут быть закрыты, для этого сахарные заводы получали невероятные для обычного бизнеса преференции: масштабная модернизация производства, регулируемые минимальные отпускные цены на сахар на внутреннем рынке для всех производителей больше года, до 1 января 2021, цены на газ по себестоимости, кредиты под гарантии правительства (читайте как можно не возвращать).





В какой же ситуации находятся столь "эффективные" предприятия сегодня?





Деньги, сахар, кредитка





По мнению заместителя премьер-министра в декабре 2020:





- Заводы в разной степени модернизированы, в большей степени - Слуцкий сахарорафинадный комбинат. Модернизация повысила эффективность работы предприятий. Но после модернизации предприятия оказались немного закредитованы. Дополнительное давление было со стороны неблагоприятной внешней конъюнктуры.





Какова же реальная картина?





Результаты независимых финансовых аудитов за 2019 год (2 завода из четырех близки к банкротству):





Слуцкий сахарорафинадных комбинат





— аудиторское заключение с оговоркой по причине непредставления экономического обоснования примененной цены по анализируемым сделкам в соотв. с главой 11 Налогового кодекса





Скидельский сахарный комбинат





— существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности





Жабинковский сахарный завод





— существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности





Городейский сахарный комбинат





— не опубликовал результаты 2019 г., на сайте только скан одной странички без подписей.





В 2020 году трем заводам подкинули 120 млн руб. Слуцкий ввиду наличия хоть какой-то работы в плюс остался без "вертолетных" денег. Кредиты были выданы под гарантии государства, это значит, что сами заводы их вернуть скорее всего просто не в состоянии.





Помимо этого заводы покупают газ по 150$ за 1000 кубов при себестоимости газа для Беларуси 147$ без НДС, то есть газ за них частично оплачивают другие, в том числе и мы с вами





По словам того же Александра Субботина в сентябре, для внутреннего рынка достаточно двух заводов, тогда он предлагал переориетировать два других завода на экспорт. Как именно это сделать с учетом того, что даже на внутреннем рынке продукция заводов неконкурентна - не сообщается.





С 1 января минимально отпускные цены на сахар (1,5 руб. за 1 кг) были отменены. В общем, с учетом девальвации белорусского рубля и повышенной инфляции в этом уже нет необходимости.



