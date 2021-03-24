Пока не "мусорный": Standard&Poor’s сохранило суверенный рейтинг Беларуси с "негативным" прогнозом
Рейтинговое агентство Standard & Poor’s пересмотрело оценку суверенного кредитного рейтинга Беларуси.
В результате долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги страны по обязательствам в иностранной и национальной валюте остаются в категории «B» с «негативным» прогнозом.
По оценке рейтингового агентства, рейтинги Беларуси поддерживаются умеренным уровнем госдолга, гибким режимом валютного курса и финансовой поддержкой со стороны России.
Сохранение «негативного» прогноза объясняется рисками для финансовой стабильности банковской системы, c учетом частичного оттока депозитов в 2020 году и повышенного спроса на иностранную валюту.
На оценку оказывают влияние уязвимые позиции платежного баланса и бюджета, а также ограниченная гибкость денежно-кредитной политики властей.
Standard & Poor’s прогнозирует, что санкции, объявленные ЕС, неопределенные экономические перспективы, в том числе из-за пандемии, ограничивают для белорусского правительства доступ к международному рынку капитала в ближайшие месяцы.
Агентство прогнозирует экономический рост в Беларуси в этом году на уровне 0,5%.
Источник: officelife
15:04 24/03/2021
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