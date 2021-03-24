За три дня доллар подорожал на 3 копейки!

Белорусский рубль девальвировался к доллару уже седьмой раз за последние девять торговых сессий на Белорусской валютно-фондовой бирже и оказался на минимуме за 47 дней.





При этом белорусский рубль уже пятый день подряд укрепляется к корзине валют. Сегодня её стоимость снизилась на 0,16% до минимума почти за два месяца (56 дней).





С начала марта валютная корзина подешевела уже на 0,86%.





Курс доллара вырос ещё на 0,0117 BYN до 2,6272 BYN/USD. За последние три дня американец подорожал на 0,0301 BYN.





Всего неделю назад стоимость доллара находилась на минимуме за 25 дней.





Курс евро снизился на 0,0075 BYN до 3,1082 BYN/EUR.





Евро покинул максимум за 18 дней, на который удалось забраться вчера, а ровно неделю назад стоимость евро находилась вблизи минимума за два месяца.





Курс российского рубля обвалился ещё на 0,0164 BYN до 3,4512 BYN/100 RUB — минимума за 54 дня.





Рубль РФ стремительно дешевеет уже шестой день подряд. За это время сотня российских рублей подешевела уже на 0,1028 BYN.









Центробанк России

Банк России поднял официальный курс доллара сразу на 80 копеек до 76,1535 российских рублей — максимума более чем за полтора месяца. Последний раз официальный курс доллара был выше в начале февраля.





Официальный курс евро на завтра вырос на 28 копеек 90,0515 российских рублей — максимума с начала марта.