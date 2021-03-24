Резидент СЭЗ ООО «БТВ-Агро» завершает в Кобринском районе инвестпроект стоимостью свыше $15 млн. Там к вводу в эксплуатацию готовится сельскохозяйственный комплекс по выращиванию грибницы. Это единственное в своем роде предприятие в республике – до сих пор отечественным производителям грибов приходилось импортировать мицелий из-за рубежа.





На базе бывших производственных помещений завода «Цветотрон» фактически новое предприятие создает ИООО «Анрэкс». Первая его очередь уже запущена, в этом году планируется завершить реконструкцию. Компания намерена на 30-40% увеличить объемы производства мебели. Примерный объем инвестиций – $14 млн.





В областном центре по ул. Янки Купалы на производственных площадях, принадлежавших ОАО «Ковры Бреста», создано новое предприятие «ВестЮнионЛогистик». Сейчас ИООО завершает реконструкцию производственного корпуса под административно-логистический комплекс.





В числе новых предприятий и аккумуляторный завод в Брестском районе. Недавно подписан акт приемки в эксплуатацию, и 13 марта здесь приступили к работе в штатном режиме.





Там же, на территории промплощадки «Аэропорт», совместное российско-китайское предприятие «Арлайт и К» завершает реконструкцию со строительством нового производственного корпуса по выпуску светодиодной продукции.





Расширение производств планируют и на действующих предприятиях. Так, зарегистрированный в качестве резидента СЭЗ летом прошлого года ООО «Полиполь Мебель Бел» начинает строительство крупного завода по производству мягкой мебели в Ивацевичах. Планируемый объем инвестиций – 26 млн евро.





Новую линию по выпуску сырокопченых колбас намерено запустить ИП «Инко-Фуд» ООО. СП «Санта Бремор» ООО ежегодно вкладывает в развитие производства не менее $5 млн. Не станет исключением и эта пятилетка.





Модернизацию своих производств запланировали в УП «Гефест-Техника», ОАО «Ивацевичдрев» и другие субъекты хозяйствования.



