По данным Национального банка РБ, средняя ставка по новым рублевым депозитам физических лиц на срок свыше года в феврале текущего года выросла до 13,31% годовых с 11,98% в январе.





В то же время, средняя ставка по новым депозитам на срок до 1 года в феврале опустилась до 18,22% с 18,31%. Таким образом, проценты по долгосрочным вкладам по-прежнему намного ниже, чем по краткосрочным.





Такая ситуация существует уже длительное время. Ситуация на финансовом рынке РБ стабилизировалась, но об улучшении говорить не приходится, так как существуют значительные риски возникновения новой нестабильности, в частности, растет инфляция.





В то же время, особых проблем с рублевыми ресурсами у белорусских банков в настоящее время нет, в связи с чем они снижают проценты по рублевым депозитам предприятий. Так, средняя ставка по новым рублевым вкладам юридических лиц на срок до 1 года в феврале опустилась до 10,57% годовых с 11,89%.





Аналогичная ставка по долгосрочным депозитам снизилась до 10,67% с 13,71%. Впрочем, данное снижение ставок произошло после их резкого подъема в январе, то есть оно носит сезонный характер.





Уменьшение ставок по большей доле рублевых депозитов не сопровождалось сокращением процентов по кредитам. Напротив, по крайней мере для населения они подорожали. Так, средняя ставка по новым кредитам физическим лицам на срок до 1 года в феврале выросла до 8,59% годовых с 8,54% в январе.





Аналогичная ставка по кредитам на срок свыше года поднялась до 9,6% с 9,23%.





Средняя ставка по новым кредитам предприятиям на срок свыше года в феврале выросла до 11,01% с 10,85% в январе. А вот по краткосрочным вкладам ставка опустилась до 11,08% с 11,45%.





Проценты по валютным вкладам населения в феврале пошли вниз. Средняя ставка по краткосрочным депозитам упала до 1,01% годовых с 1,08% в январе, а по долгосрочным — до 1,95% с 1,99%.





По аналогичным депозитам юридических лиц в иностранной валюте ставки в феврале выросли: до 1% с 0,81% и до 1,15% с 0,91% соответственно.





Валютные кредиты для предприятий в феврале значительно подорожали. Средняя ставка по новым кредитам на срок до года поднялась до 6,14% годовых с 5,42% в январе, а по кредитам на срок свыше года — до 5,54% с 5,07%.