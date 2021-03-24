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Холодная погода сдвинула начало весенних полевых работ в Беларуси

Из-за холодной погоды в Беларуси на более поздний срок сдвинулось начало весенних полевых работ, сообщили в Белгидрометцентре.



"Холодная погода сдвигает начало весенних полевых работ на территории Беларуси на более поздние сроки. Время от времени на полях образуется небольшой снежный покров. Под влиянием отрицательных температур на большей территории республики отмечается подмерзание верхнего слоя почвы", - отметили синоптики.

Однако, подчеркнули они, опасных для озимых зерновых культур низких температур не отмечается. В некоторых районах на северо-востоке страны, где сохраняется зимний снежный покров, возможно частичное выпревание озимых культур.

В ближайшие дни в Беларуси продолжится потепление, хотя ночью местами все еще будут заморозки.

В среду, 24 марта, ожидается без осадков. Ночью -3..-9, местами -10..-12, днем +3..+9.

В четверг, 25 марта, преимущественно без осадков. Ночью -2..-9, по северо-западу местами -1..+1; днем +4..+9.

В пятницу, 26 марта, в отдельных районах небольшие осадки. Ночью от +3 по северо-западу до -6 по юго-востоку, днем +4..+11.
Интерфакс
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